Il piccolo bosco Gli alunni piantano un ’polmone verde’ nella zona industriale

Una nuova area boschiva alle porte della città messa a dimora dalle nuove generazioni. Ieri presso la Fiera di Cesena gli studenti della scuola elementare di Pievesestina, guidati da esperti e dal team Natù, hanno piantumato 75 fusti misti tra ciliegi selvatici, aceri campestri, noccioli, carpini, roverelle e tigli. Si tratta di un’azione che si inserisce nelle linee di mandato dell’amministrazione comunale, che sviluppa politiche ambientali con il coinvolgimento diretto della collettività, ma anche nell’ambito del Progetto Natù ‘Un albero per il Futuro’ promosso insieme al Quartiere Dismano, con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. "Il piccolo bosco a cui diamo vita – ha commentato il sindaco Enzo Lattuca – renderà questa area industriale un piccolo polmone verde. Non si tratta di un progetto isolato ma di una tessera che, nell’ambito di una più ampia visione sostenibile e ambientalista, si ricongiunge ad altre azioni promosse in questi anni, prima fra tutte la realizzazione del bosco peri-urbano di 3 ettari e mezzo che sorge nell’area compresa tra la SS9 e Via Niccolò Machiavelli, in prossimità del fiume Savio".

Il momento della piantumazione è stato preceduto da un dibattito incentrato sui temi del riciclo, dell’inquinamento da anidride carbonica e del valore degli alberi. "Costruire nuovi spazi verdi urbani – è stata la riflessione dell’assessora all’ambiente Francesca Lucchi - incrementare le aree boschive comunali e la biodiversità locale, al fine di migliorare la sostenibilità del territorio e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle persone e sul pianeta è un’azione di primaria importanza che richiede il coinvolgimento attivo dei cittadini, a partire dagli studenti". "A chiudere il cerchio è stata Francesca Speranza, fondatrice del Progetto Natù: "Piantare un albero è un legame indissolubile con la vita. Gesti come questo contribuiscono a lanciare importanti messaggi. Primo fra tutti quello che ci consente di accogliere il futuro solamente grazie alla memoria di persone e avvenimenti che ci legano gli uni agli altri".