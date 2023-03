Il Piccolo Principe incanta il Bogart

Alla scoperta dell’essenziale, quello " invisibile agli occhi", come recita il celebre racconto, attraverso i valori dell’amicizia e dell’inclusione. La storia senza tempo di Antoine de Saint-Exupéry va in scena oggi pomeriggio al teatro Bogart in una versione originale, ovvero con l’antica arte dei burattini. Tre le repliche in programma per accontentare grandi e piccini: alle 15, alle 17 e alle 18.45. Lo spettacolo rivisitato ’Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti’ è una proposta del Teatro Umbro dei Burattini per raccontare in chiave moderna una favola letta da generazioni e, allo stesso tempo, insegnare ai più piccoli il valore dell’amicizia, del rispetto per l’altro e dell’inclusione.

Le vicende al centro dello spettacolo, della durata di 75 minuti, sono conosciute in tutto il mondo: un aviatore atterrato d’emergenza nel deserto del Sahara, lontano da ogni forma di civiltà senza scorta di viveri e d’acqua, incontra un bambino, biondo e bellissimo: il Piccolo Principe. Sarà proprio quest’ultimo a raccontare i suoi viaggi da un pianeta all’altro, dove fa la conoscenza di strani personaggi che mettono in risalto il lato ridicolo degli affanni umani. Una storia che, attraverso un meraviglioso viaggio di sincerità e fantasia, insegna a ritrovare il bambino che è nascosto in ognuno di noi.

L’originale narrazione con i burattini riesce a emozionare e a divertire, lasciando ai più piccoli anche spazio per l’immaginazione. La rappresentazione sarà inoltre intervallata da dialoghi dal vivo e canzoni per un’ esperienza, dal vivo, inedita. I burattini, di grandi dimensioni, utilizzati dalla compagnia umbra sono in legno e tutti dipinti a mano, delle vere e proprie opere d’arte realizzate da un anziano artigiano torinese. Le musiche dello spettacolo, tutte originali, sono composte da Giuliano Ciabatta in arte ’Paco’, musicista e compositore, con al suo attivo prestigiose collaborazioni con artisti di livello nazionale. Una fra tutte quella con Lucio Dalla.

Il Teatro Umbro dei Burattini, diretto da Andrea Bertinelli e Vioris Sciolan, ha alle spalle migliaia di spettacoli in tutta la Penisola, dal Piemonte alla Sicilia, e si appresta a toccare ora anche l’Emilia Romagna, e in particolare Cesena. Ingressi da 8 euro, acquistabili online o direttamente in biglietteria. Per informazioni 3470002029 o teatrodeiburattini.it.