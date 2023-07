"Il più bel regalo è stata la musica di Mirko Casadei"

Per festeggiare i 58 anni di bagnino a Gatteo Mare nel suo Bagno Alvaro e gli 80 anni compiuti martedì, i figli gli hanno regalato un pomeriggio con l’orchestra di Mirko Casadei. Alvaro Spinelli nato l’11 luglio 1943 a Sala di Cesenatico, dal 1949 abita a Gatteo Mare dove il 24 ottobre 1967 si sposò con Rosanna Grilli e hanno avuto tre figli maschi Alessandro, Valentino e Giuliano che tutti e tre lavorano al Bagno Alvaro insieme ai genitori ancora attivissimi. Racconta Alvaro Spinelli: "Io e la mia famiglia siamo stati grandi amici di Raoul Casadei e della sua famiglia e ancora prima i miei genitori sono stati amici di Secondo Casadei scomparso 51 anni fa e zio di Raoul. I miei figli fin da bambini abitando vicini a Raoul hanno giocato spesso con Mirko e avere avuto questo grande erede del re del liscio che ha suonato per me è stato il regalo più bello che potessero farmi per il mio 80° anno".

Ha aggiunto Mirko Casadei: "Venire al compleanno di Alvaro che è una istituzione per Gatteo Mare è un grande onore e piacere. Alvaro è la memoria storica della nostra località turistica e incarna la figura del bagnino delle spiagge romagnole che è partito da zero e ha creato uno dei bagni più importanti della Riviera. Io mi incanto spesso e volentieri ad ascoltare i racconti di Alvaro".

e.p.