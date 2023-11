Il pizzaiolo Farabegoli protagonista su Rai 2

Oggi alle 12 su Rai2 nella trasmissione ’Pizza Doc: carrellata sulla enogastronomia in Italia’, presentata da Tinto e Carolina Rey, saranno protagonisti due pizzaioli italiani: Enzo Piedimonte di Messina e Marco Farabegoli di Gambettola.

La trasmissione è stata registrata nei giorni scorsi a Roma e oggi tornato a casa Marco Farabegoli ha anticipato che cosa gli hanno fatto fare nel confronto con l’altro pizzaiolo siciliano.

Ai due pizzaioli è stato chiesto di fare due pizze con ingredienti di due città italiane: da Roma le Zeppole di San Giuseppe e da Bologna la tipica mortadella. Il nostro Marco Farabegoli, che nella sua pizzeria di Gambettola, aperta 14 anni fa, è specializzato nella produzione di pizza in teglia, si è quindi inventato lì per lì una pizza salata in teglia ispirata al dolce: al centro della sua pizza ha messo una crema di formaggio raviggiolo tipico della Valle del Savio, con scorza di limone e sopra il fico caramellato del Rubicone.

Invece per la pizza tonda di Bologna il tema era libero e l’ingrediente a sorpresa era la mortadella. Marco Farabegoli ha quindi preparato una focaccia fuori croccante e dentro morbida, ed ha usato gli ingredienti tipici per la farcitura della piadina romagnola: squacquerone, rucola e al posto del prosciutto ha messo proprio la mortadella.

Farabegoli, oltre a curare la sua nota pizzeria di Gambettola, è diventato anche maestro formatore di diversi nuovi pizzaioli, e quindi ogni tanto è fuori in giro per l’Italia, anche in Sicilia e in Sardegna, a tenere corsi o a dare il via a nuove aperture di esercizi caratterizzati dalla cura dei particolari.

Una bella soddisfazione ed una bella ’vetrina’ per lui e per la sua pizzerie questa esposizione su Rai2 che rende merito ad un artigiano della pizza che ha sempre cercato di fare le cose al meglio.