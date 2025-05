Il podcast del volontariato: "Diamo voce alle associazioni e le aiutiamo a crescere"

L’associazione "We help Aps", attraverso la propria bacheca ‘At’Aiut’ dedicata all’aiuto solidale e nata a seguito dell’alluvione del maggio 2023, ha annunciato il lancio del suo nuovo podcast originale ‘Su le maniche’, che sarà online a partire dal 15 maggio. Il progetto ‘At’Aiut’, fondato sull’onda della solidarietà seguita alla catastrofe naturale che ha colpito il nostro territorio esattamente un biennio fa, ha come scopo principale quello di rafforzare la rete tra volontari e associazioni del territorio. La prima puntata del podcast andrà in onda giovedì e sarà dedicata all’organizzazione "Il Pellicano Aps".

Andrea Foschi, vicepresidente di ‘At Aiut’, racconta gli obiettivi che l’associazione si pone per favorire la collaborazione nel territorio tra le associazioni e i volontari. "Il podcast nasce per un’esigenza che abbiamo riscontrato dopo un dialogo con le associazioni del territorio che si dedicano al bene sociale - sottolinea Foschi -, gestite da persone che hanno dedicato la loro vita ad aiutare gli altri in varie forme e in vari modi. Molte di queste, tuttavia, non hanno un sito web accessibile o una forma di comunicazione efficace che possa raggiungere il target più giovane. La nostra mission principale è pertanto quella di aiutarle a trovare nuovi volontari anche attraverso queste modalità". L’intento è nobile, così come la causa per il quale è stata fondata questa rubrica solidale: "Nasciamo su quella che è stata l’alluvione del 2023 dopo avere visto i ragazzi in strada aiutare le famiglie colpite - spiega il Vicepresidente -. Vogliamo cercare di convogliare quell’entusiasmo lì nella vita di tutti i giorni e quale modo migliore se non quello di coinvolgere la voglia di agire delle associazioni".

Andando nel dettaglio, però, com’è nata l’idea del podcast? "E’ il primo media in Italia ed è uno dei mezzi più adatti per raggiungere i più giovani - prosegue -. ‘Su le maniche’ nasce perché la mission e la bacheca fanno tanto ma non abbastanza: le associazioni cercano costantemente volontari e pubblicità tramite i social, per questo condividiamo le loro storie e le loro ricerche. La fascia che vogliamo raggiungere è in particolar modo quella dai 18 fino ai 40 anni". Ogni episodio avrà come protagonisti rappresentanti di diversi enti benefici del territorio, per fare in modo che il loro messaggio possa diffondersi tra più persone possibili: "Parlando con le associazioni si scopre un mondo di emozioni e di missione - dichiara Foschi con grande entusiasmo -: abbiamo dialogato con tanti gruppi che si battono tutti i giorni per gli altri e fanno cose encomiabili. E’ un peccato però che queste cose non emergano: tante volte può infatti succedere che un ragazzo veda un volantino magari impaginato male e non capisca bene di cosa si tratta. Non può nemmeno immaginare che cosa ci sia dietro, noi siamo qua anche per rivelare tutto ciò".

"Gli episodi usciranno il 1° e il 15 di ogni mese - svela quello che sarà uno dei due conduttori, Andrea Giulianini -. Gli episodi saranno trasmessi attraverso puntate video su YouTube, mentre puntiamo ad arrivare sia su Spotify che su AppleMusic. In studio saremo sempre in quattro: sarò affiancato infatti da Giulia Angeli alla conduzione e ogni volta da due persone di un’associazione diversa, almeno inizialmente proveniente dal territorio cesenate".

In conclusione, Andrea Foschi non nasconde quelle che sono le ambizioni del progetto: "Il nostro sogno è quello di convincere il comune di Cesena di fare una puntata live nelle strutture che vengono dedicate agli appuntamenti culturali, in modo da far conoscere anche in diretta una realtà come la nostra e soprattutto quella di coloro che vengono ospitati. E’ necessario continuare a trasmettere l’importanza che il volontariato ha nel tessuto sociale della nostra regione".