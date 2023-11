Il poeta Simoncelli in municipio: "Felice e confuso, addio discorso"

"Sono così felice e confuso che ho dimenticato il discorso provato tante volte questa notte davanti allo specchio". Scherza Stefano Simoncelli prendendo dalle mani dell’assessore alla Cultura Carlo Verona la targa con la quale il Comune di Cesena gli ha conferito un riconoscimento per la sua poesia che lo ha collocato tra i cinque finalisti della prima edizione del Premio Strega Poesia. "La poetica di Stefano Simoncelli - si legge nella motivazione - ha la capacità di arrivare a chiunque. In questo anno così speciale che lo ha visto tra i finalisti dello Strega, vogliamo ringraziarlo perché attraverso le sue liriche che viaggiano sulle ali del vento e raggiungono angoli anche remoti del nostro Paese, porta anche il suo essere romagnolo e cesenate". Simoncelli non ha mancato di ringraziare per l’affetto che il riconoscimento costituisce evidenziando che "la poesia è una mappa nautica, una bussola, che ti segnala pericoli", e dunque il suo ruolo nella salvezza dell’umano. Parole intense hanno speso nell’occasione anche Gianfranco Lauretano e Stefano Maldini. Il primo ha sottolineato che Simoncelli ha aggiunto il prestigioso riconoscimento nazionale dello Strega, che lo ha portato anche fuori dai confini nazionali, "grazie soltanto allo slancio della qualità artistica", della sua poetica "opera grande, complessa, ricca, intensissima, condotta superando anche lunghe soste". Il riferimento è ai periodi in cui Simoncelli si era allontanato dalla poesia. Stefano Maldini, a sua volta, ha evidenziato che il successo del poeta cesenaticense (ma residente a Cesena) "non viene dal nulla, ma da una terra, la Romagna, che ha dato i natali a grandi poeti". "Simoncelli - ha detto Maldini - sarebbe stato figlio prediletto di Pascoli". Nell’occasione è stata consegnata a Simoncelli, da parte della presidente del consiglio Comunale Nicoletta Dall’Ara, un’altra targa che lo nomina socio onorario dell’associazione Poesis di cui è presidente la stessa Dall’Ara.

Elide Giordani