Il politologo Breschi spiega le democrazie

Domani alle 16.30 nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana, il politologo Danilo Breschi, docente di Storia del pensiero politico presso l’Università degli Studi internazionali di Roma (Unint), terrà una conferenza dal titolo “Democrazie, di cosa parliamo?”. L’appuntamento è promosso dall’associazione Amici della Biblioteca Malatestiana e fa parte della rassegna ’Democrazie in bilico tra autocrazia e democratura’.

Il tema affrontato dal professor Breschi è quanto mai attuale, alla luce del quadro internazionale degli ultimi tempi. Tutti siamo pronti ad affermare che dalle parti di Europa e dell’Occidente viviamo in democrazia, ma molti cominciano a non esserne più così sicuri.

Secondo il relatore per capire se europei e occidentali vivano o meno in sistemi democratici diventa prioritario, impegnarsi a capire di cosa parliamo quando pronunciamo la parola democrazia. In questo senso, la politica ha bisogno di recuperare un po’ di scienza. Solo con un’educazione tra storiografia e politologia prende forma la coscienza civile e una cittadinanza davvero attiva, presupposti indispensabili per “vivere in democrazia”.

Danilo Breschi è professore associato di Storia del pensiero politico presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma, ed è direttore scientifico del semestrale "Il Pensiero Storico. Rivista internazionale di storia delle idee". Al suo attivo varie pubblicazioni.