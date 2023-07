’Il ponte della Libertà’, la street-art di 29 ragazzi

Molti ragazzi d’Alto Savio invece di intingere il loro estro pittorico in un dipinto di dimensioni di routine, si sono cimentati con colori e pennello, in un murales di 30 metri quadrati. Un murales dal titolo ’Il Ponte della Libertà’, è stato il risultato di un progetto di partecipazione attiva e spontanea da parte di un gruppo auto organizzato di cittadini locali, tra i quali tanti giovani guidati ed accompagnati da quattro adulti e sostenuti dal Comune di Bagno: "Sono stati 29 i ragazzi e le ragazze delle Medie, coordinati da Simonetta Silvestri - ha spiegato il sindaco Baccini -, che hanno recuperato un’area degradata a San Piero, con un’opera di street art, dipingendo il murales. Questi cittadini attivi ha trasformato un luogo degradato in un angolo accogliente, ed ha riqualificato cinque panchine dei giardini pubblici di via Gramsci. Il murales ha avuto ad oggetto la parete della colonna di destra del ponte di via Gramsci dove è stata realizzata una grande immagine dell’Arca di Noè con animali tipici del nostro territorio".

Dice Simonetta Silvestri: "Oltre alla raffigurazione, è stata bella anche la partecipazione dei giovani. Abbiamo coinvolto il sindaco per ricercare la condivisione dell’Amministrazione, che Baccini ci ha subito fornito come apprezzamento dell’iniziativa e in termini di sostenimento dei costi dei materiali necessari". Baccini: "Il progetto della street art, ha la finalità di educare i nostri giovani sull’importanza e il rispetto del bene comune, ispirando consapevolezza tramite tematiche ambientali, sociali e culturali".

Gilberto Mosconi