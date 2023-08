Il ponte di via Ferrara gioca d’anticipo

Ieri è stato inaugurato il nuovo ponte di via Ferrara, uno degli interventi più attesi in questa zona del centro di Cesenatico, che rappresenta anche uno degli scorci più belli di Cesenatico, in una zona frequentata da residenti e turisti. Il ponte ciclo pedonale unisce le due sponde della vena Mazzarini, il canale che taglia trasversalmente l’abitato dal porto canale sino a viale Trento per una lunghezza di un chilometro. È un luogo strategico, dove occorreva intervenire, perchè il vecchio ponte era ammalorato.

Il progetto è stato realizzato dallo studio Pier Currà Architettura di Cesena mentre i lavori sono stati appaltati alla ditta Naldi Carpenterie di Predappio. L’investimento è stato di 380mila euro, dei quali 300mila finanziati con un bando del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e 80mila euro finanziati dal Comune per coprire gli aumenti dei costi delle materie prime. La demolizione del vecchio ponte era iniziata in marzo e c’erano sette mesi di tempo per ultimare i lavori. La buona notizia è che il ponte è stato ultimato due mesi prima ed è già aperto nella settimana che precede il Ferragosto. Lo scopo del progetto del nuovo ponte è quello di mantenere la leggerezza, con un disegno armonico e una prospettiva ad arco. La pavimentazione è formata da doghe in legno e ci sono due rampe con pendenza al 6 per cento, una per ogni lato, che consento di collegare il livello dell’impalcato del ponte, evitando la creazione di una barriera architettonica. Le carrozzelle, le persone disabili con difficoltà motoria e le carrozzine dei bambini piccoli, possono così attraversare il ponte agevolmente. L’intera progettazione ha tenuto conto delle peculiarità urbane, ambientali e paesaggistiche del luogo in cui si trova il ponte. Una particolare attenzione è stata posta per minimizzare l’impatto della nuova struttura sull’ambiente, per questo il ponte è moderno, ma ispirato alla storia di Cesenatico, lo stile dei ponti antichi, con un richiamo ai primi stabilimenti balneari nati a fine ‘800 in stile liberty, con le passarelle in legno ed i parapetti a coste verticali a separare il cielo dal mare.

Il sindaco Matteo Gozzoli è molto soddisfatto: "Il ponte finito è ancora meglio di come si era immaginato nel render e tiene un equilibrio perfetto tra innovazione e tradizione di Cesenatico. Aldilà dell’aspetto estetico, siamo felici di questa inaugurazione che restituisce a Cesenatico un ponte molto amato e anche funzionale. Il nostro impegno è costante e, con pazienza e lavoro, si vedono i frutti dell’impegno di tutta la macchina comunale. Speriamo che questo sia un grande inizio per cercare di mettere la mani alla riqualificazione della Vena Mazzarini".

Giacomo Mascellani