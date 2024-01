"Il ponte di viale Roma pronto fra tre mesi"

Il nuovo ponte di viale Roma sarà pronto fra tre mesi. Lo ha annunciate ieri il sindaco Matteo Gozzoli, facendo il punto su uno dei più importanti progetti del 2024.

Il cantiere sta procedendo a ritmo spedito, dopo la chiusura totale del traffico che sta permettendo alla ditta incaricata di lavorare in totale sicurezza e in modalità ancora più agevoli. I lavori comportano un investimento di 1,4 milioni, tuttavia il Comune ne spenderà soltanto 600mila perchè 800mila euro vengono dai fondi del Pnrr.

Dopo un inizio dei lavori che prevedeva la regolazione del traffico con un senso unico alternato, dal 27 novembre scorso è arrivata le decisione della chiusura totale al traffico veicolare, resa necessaria in seguito ai sopralluoghi effettuati dalla ditta esecutrice dei lavori insieme ai tecnici che si stanno occupando degli interventi, che hanno rilevato un significativo deterioramento della parte portante.

Il sindaco Matteo Gozzoli è soddisfatto della tempistica: "I lavori stanno proseguendo a pieno ritmo e i tecnici comunali stanno effettuando sopralluoghi costanti e regolari, a supporto della ditta esecutrice". "Stiamo intervenendo su uno degli snodi principali della città - aggiunge quindi – un ponte su cui nessuno era mai intervenuto in precedenza e che ha rivelato uno stato dell’opera peggiore di quello preventivato. Per questo si è resa necessaria la chiusura totale del traffico".

"Sappiamo bene di aver chiesto un grande sacrificio a cittadini ed eai commercianti della zona – aggiunge in conclusione il primo cittadino – ma la sicurezza deve essere sempre una priorità. Il termine dei lavori è previsto in aprile e questo ci permetterà di riaprire il ponte per la stagione estiva".

