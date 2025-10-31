Il ponte Rigossa pronto al restyling

Nuovo ponte sul torrente Rigossa a Budrio di Longiano. Nel 2026 sarà avviato un lavoro molto atteso dai cittadini longienesi. Si tratta della manutenzione straordinaria del ponte "Rigossa", sulla via Emilia, all’incrocio con via Giardinio. Da tempo la struttura versa in condizioni non ottimali e, in occasione di abbondanti piogge, non garantisce la sicurezza del territorio, come avvenuto nel maggio 2023. A confermare l’intervento è Anas, rispondendo a una richiesta di informativa dell’onorevole Alice Buonguerrieri su impulso del gruppo consiliare di minoranza Siamo Longiano. La società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane fa sapere di aver inserito l’infrastruttura in un piano di sorveglianza e di monitoraggio che prevede ispezioni ordinarie annuali a cura di ingegneri abilitati, nonché ispezioni ricorrenti con cadenza trimestrale a cura del personale sorvegliante, secondo le procedure in essere. Spiega Anas: "Per la suddetta opera nelle ultime annualità, sono state eseguite tutte le ispezioni previste. Conseguentemente, è stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di 750mila euro per il quale recentemente è stato acquisito il relativo finanziamento. Sono attualmente in corso le attività per l’affidamento della progettazione. Si prevede che l’intero iter relativo alla redazione del progetto esecutivo, all’acquisizione degli atti autorizzativi e all’affidamento dei lavori possa concludersi, salvo imprevisti, entro il 2026. Successivamente, si procederà con la consegna dei lavori la cui durata stimata è pari a circa dieci mesi. Anas ricorda anche che, a seguito del danneggiamento della barriera esistente su un lato del ponte, a seguito di un incidente stradale è stato necessario installare, a protezione, una barriera in calcestruzzo tipo New Jersey". Ha concluso il capogruppo di Siamo Longiano Matteo Venturi: "Grazie all’onorevole Alice Buonguerrieri per essersi interessata all’opera e ad Anas per aver programmato un intervento tanto atteso dai cittadini. Ci auguriamo che la sistemazione del ponte possa contribuire a risolvere i problemi idraulici della frazione di Budrio".

Ermanno Pasolini