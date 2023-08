Il Ponte Vecchio a pieno ritmo "Ripartiti solo con le nostre forze"

di Emanuele Chesi

La sua casa editrice, il Ponte Vecchio, è una delle aziende di Cesena che ha subìto i maggiori danni dall’alluvione nell’Oltresavio. "Quindicimila libri intrisi di fango. Da buttare al macero. Confesso che quando ho visto l’acqua a oltre un metro di mezzo di altezza in casa e in azienda, ho pensato ’non ci risolleveremo mai più’".

Invece, Marzio Casalini, l’attività del Ponte Vecchio è subito ripartita.

"Sì. In questi mesi abbiamo stampato decine di titoli. Proprio stamattina ho mandato in stampa tre libri. E’ stata decisiva la forza di mio padre Roberto. A 84 anni suonati ‘tira’ per dodici ore al giorno. Non riesce a star fermo".

Ma le condizioni sono state e restano difficili.

"Certo, il Ponte Vecchio per noi è casa e bottega insieme. In questo periodo i miei genitori si sono ‘ritirati’ nelle camere al primo piano per vivere. Al piano terra tutto è stato devastato: uffici, magazzino, cucina, studio".

Dal punto di vista finanziario come avete fatto a ripartire?

"Abbiamo svuotato i conti in banca e ci siamo rimboccati le maniche. Solo per muri e cucina spenderemo 50 mila euro. Poi c’è lo studio con mobili in massello pregiato intarsiato a mano. E’ tutto da restaurare. Costerà altrettanto se non di più".

E la casa editrice?

"Ci hanno aiutato alcuni amici e le aziende con le quali collaboriamo. Per il resto andiamo avanti da soli con le nostre forze. L’Agenzia delle entrate ha assicurato che non pagheremo imposte sul magazzino distrutto. Va bene così. Non chiedo altro allo Stato. Ma gli indennizzi per i danni ai privati devono arrivare presto".

Quanto avete avuto finora?

"Solo tremila euro dalla Regione. Non parlo per me ma per chi ha veramente bisogno di soldi per ristrutturare la casa, come una mia vicina 80enne che vive in mansarda, è una miseria. Il governo deve fare presto, almeno 10mila euro per i più danneggiati, i più bisognosi. Ma finora dal governo ho sentito solo parole, zero fatti".

Che ne pensa della polemica tra sindaci e governo sulle responsabilità del disastro?

"Qui in città le fogne hanno funzionato e gli argini hanno tenuto, sennò nell’Oltresavio ci sarebbero stati centinaia di morti. Il centrodestra ha sparso molte fake news, come quella dei fondi inutilizzati dalla Regione. L’alluvione è stato un evento disastroso eccezionale, lo hanno detto chiaramente geologi e scienziati. Chi ora va a caccia di colpevoli invece di aiutare chi ha bisogno, lo fa solo per propaganda. Ci hanno messo 50 giorni per nominare un commissario senza portafogli. E ora è sparito. Questi sono i fatti, il resto sono chiacchiere".