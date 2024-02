Il popolo del Cavalluccio all’assalto. In mezz’ora esauriti i 1.282 biglietti

Si viene dalla partita con l’Orogel Stadium a porte chiuse, successiva quella con la Curva Mare off limits. E si va verso il derby contro il Rimini, che per chi è del settore vale più di un concerto degli U2.

La risposta dei tifosi bianconeri lo ha certificato in un attimo: 34 minuti, per l’esattezza, quelli che sono serviti nella sede del Centro Coordinamento Club per allargare le braccia e comunicare alle decine di avventori ancora fuori dall’uscio che i 1.282 tagliandi disponibili per il settore ospiti del ’Romeo Neri’ erano evaporati.

Per l’occasione non era possibile effettuare l’acquisto direttamente dal portale online di Vivaticket, ma le rivendite autorizzate nel territorio sono numerose ed evidentemente sono state prese immediatamente d’assalto, già allo scoccare delle 15, quando è iniziata la prevendita.

"Credo di essere stato l’ultimo fortunato a mettere le mani su un tagliando - rideva un ragazzo ieri pomeriggio alzando i pugni al cielo - ero arrivato con ampio anticipo rispetto all’orario di apertura e quando è stato il mio turno, ho iniziato la procedura d’acquisto. Appena mi sono trovato il biglietto in mano, il sistema ha certificato che non erano più disponibili altri tagliandi".

Di umore (comprensibilmente) totalmente opposto era invece chi proprio in quel momento era in procinto di entrare e invece si è visto costretto a restare fuori. Anche dallo stadio di Rimini.

