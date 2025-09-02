Il Posto estivo di Polizia chiude, il bilancio

A Cesenatico chiuso il posto di Polizia di Stato estivo che era stato aperto il 1 luglio come disposto dal questore Claudio Mastromattei della Provincia di Forlì-Cesena, con il coordinamento del commissario Paolo Di Masi. Anche quest’anno la Polizia di Stato, ha garantito mirati servizi di controllo del territorio nel periodo estivo, svolti da agenti della questura di Forlì-Cesena, del commissariato di Cesena e dai rinforzi inviati dal Ministero dell’Interno, provenienti dalle scuole di Cesena, Nettuno e Piacenza, e dalla questura di Gorizia che ha inviato otto agenti in prova che sono stati impiegati in servizio per tutti e due i mesi. In questo modo, sono stati assicurati giornalmente, nell’arco delle 24 ore, i servizi di vigilanza e controllo del territorio, che hanno prodotto e garantito una maggiore sicurezza e vicinanza delle Istituzioni a cittadini e vacanzieri. Un servizio svolto in stretta collaborazione con la Polizia locale di Cesenatico. Fra i tanti servizi di aiuto e soccorso la disavventura di una famiglia residente a Milano, per fortuna con un lieto fine: una donna, in stato interessante all’ottavo mese, disperata per la scomparsa del figlio di 4 anni, avvenuta all’interno di uno stabilimento balneare nei pressi del Porto Canale di Cesenatico. Gli agenti, con grande professionalità lo hanno ritrovato e riaffidato ai genitori. Poi hanno prestato soccorso a un signore anziano che vagava in stato confusionale sul lungomare di Ponente. Numerosissimi sono stati i servizi antiabusivismo, antidegrado e di controllo alle strutture ricettive, per l’accertamento della presenza di pregiudicati e stranieri clandestini, passate al setaccio le colonie abbandonate e le strutture alberghiere dismesse e in stato di abbandono. Controlli in un locale da ballo a Valverde alle 5 della mattina, in un capannone industriale di Cesenatico, al cui interno era stato allestito un laboratorio tessile-calzaturiero. Gli agenti, nell’area perimetrale dello stabile, hanno rinvenuto rifiuti speciali, non pericolosi; due controlli a furgoni di trasporto di generi alimentari, con sequestro di generi alimentari, in cattivo stato di conservazione: polli e conigli, salsicce, mozzarelle, stufato, yogurt, formaggi e oltre 100 kg di pesce surgelato. E ancora due fogli di via obbligatorio.

Nel complesso sono state impiegate 468 pattuglie, di cui 410 volanti e 58 pattuglie in abiti civili, con l’impiego di 936 poliziotti, che nei 446 posti di controllo istituiti sul territorio dei Comuni della riviera interessati, hanno verificato 2060 veicoli ed identificato 5688 persone, di cui 835 straniere, 4 denunce, 2 arresti, 39 sono state le persone deferite all’autorità giudiziaria in stato di libertà con 39 reati segnalati alla Procura; 30 contravvenzioni al Codice della strada, 6 patenti ritirate; 48 i punti decurtati dalle patenti; 12 coltelli a serramanico, una pistola e 57 tirapugni sequestrati.

Ermanno Pasolini