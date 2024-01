Il potere della resilienza, incontro pubblico al Ridotto

Trasformare la vulnerabilità causata dall’alluvione in forza necessaria per superare le avversità e riprogettare il futuro attraverso le risorse interiori che ogni persona possiede. Questo l’obiettivo con cui Fondazione Patrizio Paoletti - ente nazionale di ricerca con oltre 23 anni di esperienza in interventi educativi e pedagogici in contesti di emergenza - lancia il progetto ‘Prefigurare il futuro: metodi e tecniche per potenziare la speranza e progettualità’, con l’incontro pubblico ‘Il potere della Resilienza’ venerdì 2 febbraio alle 16 nella Sala Sozzi del palazzo del Ridotto, che coinvolgerà tutte le persone colpite dall’alluvione.

L’obiettivo del percorso è posizionare questa calamità naturale in un orizzonte di senso, personale e collettivo, potenziare le capacità interiori di ogni persona e di tutta la comunità.