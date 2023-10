Il Prefetto in visita in città tappa del Tour sotto la lente

In questo caldo autunno si scaldano anche i motori delle imponenti macchine organizzative delle edizioni 2024 del Giro d’Italia e del Tour de France. Ieri al Palazzo del turismo ’Primo Grassi’ si è tenuto un incontro tecnico al quale hanno partecipato tutte le forze dell’ordine del territorio, per definire nei dettagli le priorità ed i compiti da eseguire per la tappa Cesenatico-Bologna del Tour de France in calendario il prossimo 30 giugno.

In tale contesto il nuovo prefetto della provincia di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri, è stato in visita a Cesenatico per la prima volta da quando ha preso servizio nel capoluogo di provincia. Nell’occasione ha incontrato il sindaco Matteo Gozzoli, il quale conta molto sui rapporti con le istituzioni, per far fronte ai problemi della città e per migliorarla: "Siamo stati onorati e felici di questa visita - ha detto Gozzoli -, una visita nella quale ho potuto ribadire al nuovo prefetto lo spirito di collaborazione che da sempre ci contraddistingue, per fare in modo che il nostro territorio sia unito e possa lavorare con profitto. La disponibilità da parte della nostra Amministrazione è massima e sono felice di poter contare su di lui e su tutto l’ufficio, anche per gli importanti eventi che ci aspettano".

Fra gli eventi spicca indubbiamente la presenza di Cesenatico al prossimo Tour de France, che implica una serie di adempimenti notevoli e un impegno costante fino all’estate prossima. L’organizzazione della corsa a tappe più importante e famosa del mondo del resto esige, giustamente, il rispetto di regole ferree e precise senza alcun tipo di deroga o improvvisazione. Le amministrazioni locali, in questo caso i comuni interessati e le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte, sono fortemente coinvolte. L’edizione 2024 del Tour de France attraverserà la Romagna in memoria del ’Pirata’ Marco Pantani. Prenderà il via dalla Toscana per arrivare nella prima tappa in territorio romagnolo, attraversare l’Emilia e arrivare in Piemonte. Nelle prime tre frazioni si ricorderanno così Gino Bartali, il mitico Marco Pantani, ma anche Fausto Coppi e Gastone Nencini.

La prima frazione sarà una inedita tappa Firenze-Rimini il 29 giugno, il giorno seguente, il 30 giugno, la corsa partirà da Cesenatico per arrivare a Bologna, mentre il primo giorno di luglio è in calendario la Piacenza-Torino ed il giorno seguente la corsa partirà da Pinerolo per giungere in Francia. Per la prima volta le tre tappe iniziali del Tour attraverseranno tre regioni italiane. Un qualcosa di unico di cui andare fieri, a maggior ragione quando ad essere coinvolta è anche la città di Cesenatico fiore all’occhiello della Romagna.