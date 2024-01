Il premio di Cna regionale a Leonardo Binato, erede della B.F. Decor

Leonardo Binato, un giovane imprenditore artigiano di Cesenatico contitolare della ditta B.F. Decor, è stato premiato all’assemblea regionale della Cna, per aver proseguito la tradizione di famiglia, portando avanti il mestiere della tinteggiatura. L’ultima assemblea era dedicata alla sostenibilità, innovazione digitale e nuove generazioni. Al Teatro Arena del Sole di Bologna, a rappresentare la nostra provincia è stata appunto l’impresa B.F. Decor di Binato Andrea e C., con sede a Cesenatico, che opera nella filiera della tinteggiatura. Nella motivazione viene evidenziato come l’azienda tramanda di padre in figlio un mestiere tradizionale, garantendo quindi la continuità d’impresa.

La ditta fu fondata nel 2009 da Andrea Binato e il socio Marcello; quest’ultimo nel 2021 è uscito dalla società ed è subentrato il figlio di Andrea, Leonardo, che ha colto l’occasione e ha iniziato a lavorare come tinteggiatore. Ad oggi, contribuisce all’importante compito di portare avanti un mestiere tradizionale, ipotizzando in un prossimo futuro un percorso di trasmissione di impresa. Questi secondo Cna sono aspetti che rappresentano due capisaldi importanti per il mantenimento del tessuto imprenditoriale italiano.

Paolo Cavini, presidente Cna Emilia-Romagna, ha sottolineato i temi da affrontare legati alla sostenibilità, il digitale e la responsabilità sociale di impresa. Sono intervenuti anche Stefano Micelli, professore all’Università Ca’ Foscari di Venezia, la presentatrice televisiva Licia Colò e la vicepresidente della Regione Irene Priolo. Il premio è stato consegnato da Lorenzo Zanotti, presidente di Cna Forlì-Cesena, e dalla responsabile di Cna Est Romagna, Laura Navacchia.

g.m.