Il Premio Maestrelli ad Alberto Zaccheroni

Nel calcio ha lasciato il segno non solo a livello tecnico, in termini di successi (uno scudetto con il Milan e primo allenatore italiano a vincere un trofeo internazionale con una nazionale straniera: la Coppa d’Asia 2011 con il Giappone) ma anche per spessore umano. Alberto Zaccheroni, martedì 18 marzo, alle ‘Panteraie’ a Montecatini riceverà il prestigioso premio Tommaso Maestrelli da 40 anni dedicato al grande allenatore che portò la Lazio allo scudetto nel 1974 e morì poco dopo il 2 dicembre 1976 a soli 54 anni. Maestrelli da sempre è sinonimo di mister equilibrato, saggio e vincente. Caratteristiche che si ritrovano nella carriera di Alberto Zaccheroni che ha chiuso con il calcio dopo il grave incidente domestico di un paio di anni fa e dal quale si è ripreso bene, ma che sarà orgoglioso di ricevere un riconoscimento dedicato a una persona alla quale si è sempre ispirato. "Non ho mai conosciuto direttamente Tommaso Maestrelli – spiega l’unico allenatore che insieme a Giovanni Trapattoni e Jozsef Viola ha guidato Milan, Inter e Juve – ma mi rivedo in lui, nel suo modo di proporsi come uomo e mister. Con il pallone ho terminato la mia carriera ma sono felice e orgoglioso di ricevere un riconoscimento che ricorda tanto valore umano e tecnico. Il sottoscritto come Maestrelli ha allenato la Lazio ma lui con i biancocelesti ha conquistato uno scudetto che è nella storia del calcio". Zac il tricolore lo ha vinto invece a sorpresa nel 1999 con il Milan mentre la Lazio l’ha guidata ai tempi di Cragnotti portandola in Coppa Uefa. Il premio Tommaso Maestrelli è da sempre uno dei più longevi e prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale, assegnato ad allenatori e dirigenti di grande livello; lo scorso anno al ct azzurro Luciano Spalletti, nell’albo d’oro anche Pep Guardiola.

Per Zaccheroni un attestato che ne ribadisce una carriera significativa come successi, novità tattiche (il 3-4-3 in una Udinese che portò per la prima volta in Coppa Uefa e arrivò anche terza in serie A) e signorilità nel comportamento. Si va ad aggiungere a tanti altri premi tra i quali due panchine d’oro, un seminatore d’oro, un allenatore d’oro ma che acquisisce un valore speciale per quello che è stato e ha lasciato come esempio Tommaso Maestrelli. Zac inoltre ha conquistato il Giappone dove è stato ct della nazionale dal 2010 al 2014; infatti dopo aver vinto la Coppa d’Asia e contribuito a evolvere tecnicamente il calcio giapponese ha ricevuto la stretta di mano da Akihito, un privilegio unico dal momento che l’imperatore è considerato divinità, inoltre nell’ottobre scorso è stato inserito nella ‘Hall of Fame’ del calcio nipponico.