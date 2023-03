Il premio ’Paul Harris Fellow’ all’albergatore Gianluca Scialfa

Il Rotary Club Cesenatico Mare ha ripreso le attività nel 2023 con una serata organizzata al ristorante Titon. Nello storico locale in via Moretti, sull’asta di Ponente del porto canale, si è tenuto un importante momento per fare il punto sulle iniziative di beneficenza organizzate dai rotariani e per premiare uno degli imprenditori più noti in città. All’albergatore Gianluca Scialfa è stata infatti consegnata la Paul Harris Fellow, la massima onorificenza rotariana, istituita in memoria di Paul Harris, il fondatore del Rotary. A spillarlo è stato il presidente Francesco Gori, assieme alla segretaria Lalla Bartolozzi. Gianluca Scialfa, titolare della catena Color Holiday, ha donato un apparecchio defibrillatore che è stato installato nella farmacia di Sala.

Il gesto è stato molto apprezzato dal Rotary Club Cesenatico Mare che crede nel progetto ’Cesenatico Cardio Sicura’ sostenuto anche dal Comune e dall’associazione di volontariato ’I bambini al primo posto’, che anch’essa ha dato negli anni passati un importante contributo attraverso iniziative e il coinvolgimento di imprenditori e cittadini benefattori. Per questa associazione, alla serata da Titon erano presenti Angelo Casali e William Spinelli, i quali hanno garantito il loro impegno per consentire la regolare manutenzione dei defibrillatori installati sul territorio cesenaticense. Ogni apparecchio Dae, il cui costo si aggira sui 2.500 euro, necessita infatti del cambio delle batterie ogni due anni e del cambio delle piastre ogni quattro anni, che sono prodotti molto costosi. Ancora una volta dai volontari cesenaticensi è giunto un importante segnale di appartenenza.

g.m.