Il Premio Serantini a Marco Missiroli

La 17ª edizione del premio letterario Francesco Serantini, indetto dal Tribunato di Romagna d’intesa con la famiglia Serantini, è stato assegnato a Marco Missiroli, giovane ma già affermato scrittore riminese trapiantato a Milano, per il romanzo ‘Fedeltà’ edito da Einaudi, vincitore del Premio Strega Giovani 2019, dal quale è stato tratta una doppia serie televisiva distribuita da Netflix.

Il premio, un assegno da tremila euro, sarà consegnato questa mattina nel corso di una ‘tornata’ del Tribunato di Romagna che si terrà questa mattina dalle 10.30 a Villa Silvia-Carducci, la prestigiosa residenza settecentesca della contessa Silvia Pasolini Zanelli a Lizzano di Cesena, che oggi ospita Musicalia, il museo della musica meccanica.

La 17ª edizione del premio Serantini, riservato a romanzi di ispirazione romagnola, ha avuto una vita un po’ travagliata a causa della pandemia, per cui il tradizionale arco biennale di pubblicazione delle opere si è dilatato a un quinquennio, dal 2017 al 2021. La giuria presieduta dallo scrittore riminese Piero Meldini e formata da Isabella e Viola Serantini, nipoti di Francesco, Dante Bolognesi, Veniero Casadio Strozzi e Paolo Morelli, ha preso in esame dieci opere e ha assegnato il premio a ‘Fedeltà’ di Marco Missiroli con questa motivazione: "Per un romanzo apparentemente lineare, ma in realtà complesso e dalle molte sfaccettature, che affronta temi vecchi e nuovi con originalità e un’eccezionale economia di mezzi, puntando non su colpi di teatro ed espedienti romanzeschi, ma sulla profondità delle psicologie. Un romanzo che mostra una rara capacità di sintesi nel definire situazioni e caratteri e che si avvale di una scrittura asciutta, senza manierismi e compiacimenti letterari. Un’opera, infine, dove la topografia di Rimini è il controcanto sentimentale di quella di Milano".

Questa mattina il Primo Tribuno Giordano Zinzani aprirà l’incontro spiegando la dinamica del premio, Poi ci sarà un contributo dello scrittore imolese Antonio Castronuovo sul tema ‘Serantini umanista di Romagna’, quindi Isabella e Viola Serantini consegneranno il premio a Marco Missiroli che sarà intervistato dal presidente della giuria Piero Meldini.

Dopo il pranzo d’onore i tribuni di Romagna e gli ospiti avranno la possibilità di visitare il museo Musicalia.

re.ce.