Il presepe dell’Enaip inaugura alla chiesa di Sant’Agostino

Sarà inaugurato domani alla chiesa di Sant’Agostino il presepe realizzato dai centri socio occupazionali di Enaip Cesena. Un allestimento nato dalla collaborazione con l’associazione Pro Natura di Cesena e con il patrocinio del Comune di Cesena che ha dato spunto per la creazione e realizzazione di un presepe che vuole celebrare la diversità, l’inclusione e il valore di ogni individuo. L’esposizione si sviluppa nella chiesa di Sant’Agostino negli ultimi anni sacra cornice di esposizioni artistiche e ne riprende la tradizione: come le pareti decorate da dipinti settecenteschi, l’allestimento che si disloca sulla navata centrale, racconta un presepe di tradizione cristiana con elementi artistici e culturali proveniente da diverse parti del mondo. Il tutto intriso dallo stile “Casine”: colore, imperfezione e unicità. Per la realizzazione sono stati utilizzati materiali di riciclo come argilla, cartapesta, legno e stoffa su cui ogni utente ha lavorato arricchendolo del proprio gusto creativo, unico e personale. Il presepe sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12, sabato e festivi anche dalle 16 alle 19. L’ingresso è libero.