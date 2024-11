Il presepe diventa ‘tattile’. Allestimento a Sant’Agostino

Durante le festività natalizie, in città tornerà il presepe. Si tratterà di un allestimento della Natività del tutto sui generi, che si aggiungerà a quello da sempre curato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena in piazza duomo. Lo spazio designato non sarà quello della Galleria Pescheria nel quale in passato veniva allestito il presepe della famiglia Gualtieri, ma piuttosto quello della vicina chiesa di Sant’Agostino, in piazza Aguselli. La firma, con l’organizzazione di Pro Natura, è quella di Enaip, i cui ragazzi in questi giorni si stanno cimentando con una realizzazione che promette di stupire. E di conquistare. L’inaugurazione è prevista alle 10 di venerdì 6 dicembre nell’ambito della rassegna ‘Si può fare!’ dedicata ai diritti delle persone con disabilità. "Sarà un presepe ‘tattile’ - anticipano gli ideatori del progetto - nel quale i visitatori potranno camminare in mezzo agli allestimenti e toccarli, fermandosi e magari pure sedendosi a fianco delle statue, per approfondirne il contatto e per godersi al meglio l’atmosfera. L’opera sarà composta da materiali di riuso, adattati a una nuova ‘vita’, decisamente inedita". Sarà un’opera che esula dai canoni dalla tradizione, ma di certo non per questo meno affascinante. Anzi. Chi cerca le radici più profonde dello spirito del Natale lo metta in agenda già da ora. Non resterà deluso. Luca Ravaglia