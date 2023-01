Il presepe meccanico aperto fino a domenica

di Ermanno Pasolini

Per il 18° anno di fila nella sua storia, Montiano ha avuto il presepe meccanico allestito nella vecchia Rocca Malatestiana riportata all’antico splendore. E’ stato realizzato nelle due grotte dalla famiglia Gualtieri che da decenni fa i presepi più ricercati e visitati, da Montiano, a Cesena, a Predappio fino al Vaticano. Il tutto nel contesto di una programmazione natalizia con l’amministrazione comunale di Montiano, la Pro Loco e la 3Monti Band. Dopo l’inaugurazione del 4 dicembre e considerata la grande affluenza dei visitatori, per esaudire le tante richieste il presepe resterà aperto fino a domenica prossima e sarà possibile visitarlo domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 e nei giorni feriali dalle 15 alle 18.

Il presepe di Montiano ha avuto una media di 10.000 visitatori. L’ingresso è a offerta libera. Ha detto il sindaco Fabio Molari: "Sono tanti gli appuntamenti che sono stati programmati per le festività natalizie, ma l’attrazione principale è stato il presepe meccanico allestito da Marco e Caterina Gualtieri che continuano la tradizione del babbo Quarto iniziata nel 1956. Il presepe meccanico è una grande magia che riempie gli occhi di fascino degli adulti e dei bambini. Ogni anno è anche un’occasione unica per visitare Montiano durante le feste natalizie".

Ha aggiunto l’assessore Mauro Ruscelli: "Dal lontano 1956 a casa Gualtieri, in piazza Maggiore, in pieno centro storico, ogni giorno è Natale. Mani sapienti lavorano il legno, dipingono il gesso, creano movimenti e scenografie, per regalare un sogno a chiunque ammiri i loro presepi. Emozionare è il loro scopo, onorare il Natale è la loro missione". Marco Gualtieri racconta la sua storia di presepisti montianesi: "Nasce nel 1956 da mio babbo Quarto quando a 12 anni vinse il concorso parrocchiale del presepe più bello. Da allora non ha più smesso di costruire presepi prima con delle statuine, poi meccanici. Ogni anno con l’arrivo di noi cinque figli il presepe diventava sempre più grande. Il babbo era operaio comunale e ha dedicato tutto il suo tempo libero alla famiglia e ai presepi fino alla sua morte nel 2017. Le nostre porte di casa sono sempre state aperte durante le feste di Natale per le visite ai presepi. Poi alla fine degli anni ‘90 io e mia sorella Caterina, ereditando la passione del babbo, abbiamo portato i nostri presepi fuori dai confini montianesi, in tante altre città, dal duomo di Cesena alle solfatare di Predappio, dal convento dei Frati di Longiano fino al Vaticano. Nel presepe della Rocca di Montiano ci sono 150 statue per la maggior parte meccaniche, con due grandi scene che raffigurano il censimento e poi la nascita e l’adorazione dei Re Magi. Per farlo abbiamo impiegato un mese di lavoro".