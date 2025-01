Il presidente del consiglio: "Sono sedute costruttive"

Dopo sei mesi di lavoro Filippo Rossini (Pd), eletto il 2 luglio nella prima seduta del consiglio comunale, ha preso piena confidenza con il nuovo mestiere di presidente del consiglio comunale.

Presidente Rossini, qual è il resoconto del primo semestre di attività?

"Da luglio a dicembre il consiglio comunale si è riunito sette volte, e anche il lavoro delle commissioni consigliari procede spedito. I gruppi consiliari mi paiono molto propositivi e attenti alle esigenze della città. Le opposizioni presentano e discutono spesso emendamenti alle delibere, mentre la maggioranza offre il suo punto di vista con discussioni puntuali e con la presentazione di atti politici".

Come si svolge l’interlouzione tra consiglio comunale e amministrazione?

"L’amministrazione sta mettendo tutti in condizione di lavorare nella maniera più efficace possibile. In questi sei mesi sindaco e giunta hanno risposto a più di 50 tra interpellanze e interrogazioni, sempre rispettando i termini previsti dal regolamento".

Il dibattito consiliare si è già infiammato in talune circostanze?

"Infiammato direi di no. Il dibattito si è sempre mantenuto nei limiti di una dialettica rispettosa delle posizioni di ciascuno. Durante la sessione di bilancio, molto articolata, i gruppi hanno espresso le loro convinzioni in maniera netta. Ma mi sarei stupito del contrario.

Il fenomeno dell’assenteismo alle sedute è presente?

"No, la presenza dei consiglieri è per ora molto ampia".

È stato stilato un piano dei consigli del 2025, quanti saranno e quando si parte?

"La strutturazione dell’ordine del giorno del consiglio segue un iter ben preciso che tiene conto delle delibere di giunta che necessitano di un’approvazione in aula. Prevedere quali delibere verranno trattate e approvate non è nelle mie facoltà, così come non è responsabilità della presidenza la pianificazione degli atti politici dei gruppi".

Ci sono consigli tematici in vista? C’è chi l’ha auspicato sul centro storico.

"I consigli li convoca il presidente, che deve seguire le determinazioni regolamentari le quali danno la possibilità a tutti i gruppi consiliari di avanzare proposte di questo tipo. Un conto è il dibattito pubblico e un altro sono le richieste formali, che per ora non mi sono giunte".

A parte la punta dell’iceberg della conduzione del consiglio, in che cosa consiste il mestiere di presidente?

"Ci sono le attività ordinarie, i compiti di rappresentanza, i colloqui con i cittadini, e in generale tutte le funzioni che il regolamento affida a questo incarico. Poi, come succede spesso, ognuno trasferisce nel proprio compito qualcosa di sé. Io sono un appassionato viscerale di politica, quindi provo a veicolare questa caratteristica nel rapporto con i gruppi consiliari e con l’amministrazione. Ho inoltre chiesto di poter collaborare con l’assessorato alla cultura per l’organizzazione delle ricorrenze storiche e delle celebrazioni istituzionali. Siamo partiti organizzando un ricco programma per celebrare degnamente gli 80 anni della liberazione di Cesena e adesso ci stiamo occupando del Giorno della Memoria.