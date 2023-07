Il presidente nella bufera L’opposizione: frasi disgustose "Così colpevolizza le donne"

di Antonella Coppari

Non c’è neppure bisogno di aspettare che l’immancabile polemica si infiammi. Nei palazzi del potere, dal Quirinale a Chigi, la preoccupazione scatta appena arriva la notizia. Si possono addurre argomentazioni a volontà e sono tutte giuste. Ma che il figlio del presidente del Senato, secondo cittadino dello Stato, sia indagato per stupro resta lo stesso un problema politico enorme. Lo sa Mattarella che gronda imbarazzo, lo sa Giorgia Meloni che cammina sui carboni ardenti, e tutti si augurano che Ignazio La Russa non peggiori la situazione già molto delicata parlando e straparlando come fece a suo tempo Beppe Grillo. Il quale però era ’solo’ un capo partito, non una delle più alte istituzioni dello Stato.

Speranza vana. Cuore di padre è cuore di padre. La Russa per qualche ora tace, poi non si tiene e rilascia una dichiarazione che è una difesa a tutto campo del figlio: "L’ho interrogato a lungo e ho la certezza che Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante". Dopo aver sottolineato la "fiducia nella magistratura", punta l’attenzione sulla ragazza che racconta di aver visto in casa sua "tranquilla" la mattina dopo la notte della presunta violenza: "Lascia molti interrogativi una denuncia presentata dopo 40 giorni dall’avvocato estensore". E rincara: "Lascia oggettivamente molti dubbi il racconto di una ragazza che aveva consumato cocaina prima di incontrare mio figlio". Un particolare, chiosa, di cui Leonardo non era a conoscenza.

La prima frase ancorché comprensibile se pronunciata da un padre angosciato suona stridente, come se spettasse al genitore e presidente del Senato svolgere il compito che compete all’autorità giudiziaria, decidendo "il proscioglimento". Ma il capitombolo giunge con il resto: non si tratta di arrivare agli estremi del #MeToo per cui alla vittima si deve credere sempre, ma neppure rivangare i fasti d’antan, con la donna alla gogna. Non può succedere ancora che si batta quella strada. Raccontano che a Palazzo Chigi certi toni non siano stati presi affatto bene.

Ed Elly Schlein coglie al volo l’occasione per sferrare una mazzata: "È disgustoso ciò che dice la seconda carica dello Stato, è per questo tipo di parole che tante donne non denunciano per paura di non essere credute. È inaccettabile da chi ha incarichi istituzionali la legittimazione del pregiudizio sessista. Dov’è Giorgia Meloni?".

A quel punto i telefoni di palazzo Madama diventano incandescenti; da dove partano le richieste di correggere la topica non si sa, ma è facile intuirlo: a stretto giro arriva la correzione, inevitabilmente impacciata. "Mi dispiace essere frainteso – spiega La Russa – Non accuso nessuno e men che meno la ragazza. Semplicemente da padre credo a mio figlio". Il Pd, Calenda, la sinistra radicale girano il coltello nella piaga: "La Russa cade nel solito cliché", (Valeria Valente) "esprime cultura maschilista" (Pina Picierno), "parole indegne" (il capo di Azione). L’imbarazzo della maggioranza si evince dalla penuria di dichiarazioni. A difendere La Russa, provvede il vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli (FdI), da sempre garantista: "L’aggressione personale come strumento di lotta politica, che colpisce anche il dolore di un genitore che con grande stile invece ripone fiducia nell’operato della magistratura, conferma il degrado tribale di questa sinistra". Tombale il silenzio dei 5 Stelle che in casi del genere sono sempre loquaci e rumorosi. Ma è il partito di Grillo.

In un caso del genere non ci può neppure chiedere se l’incidente è chiuso o no. La cosa è troppo grossa per essere derubricata. Direttamente il presidente del Senato non può essere coinvolto. Ma si può star certi che in un modo o nell’altro lo sarà. Qualcuno troverà imbarazzante il fatto che si trovasse in casa al momento dell’ancora non chiarito fattaccio, altri gli rinfacceranno le parole di ieri.