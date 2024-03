’Il prete dalle scarpe rotte’ durante la guerra cercò di esaudire gli ultimi desideri dei soldati

Don Baronio, quel prete dalle scarpe rotte Cesare Carlo Baronio, viene descritto dai suoi insegnanti come uno studente brillante, ma nonostante questo, decide di intraprendere la strada del seminario, volendo diventare un sacerdote. Nonostante fosse diventato un prete, va all’universita, precisamente lettere. Nel 1915 ricevette la lettera dove gli veniva detto di dover entrare nell’esercito e andare in guerra. Durante il tempo in guerra, pur rischiando di morire piu` volte, ha cercato di esaudire gli ultimi desideri dei soldati morenti, pur a costo di rimetterci la vita. Dopo la guerra, vedendo quante persone erano rimaste povere, e molti bambini erano diventati orfani, Carlo decide di prenderli sotto la sua ala, prendendosi cura di loro. Don Baronio fu` sempre un uomo molto altruista, tutto quello che poteva dare lo donava ai bisognosi, che fossero delle monetine, o che fossero delle scarpe nuove. Nel 1944, la seconda guerra mondiale colpi` anche Cesena, e anche in questa situazione, Carlo aiutava chi aveva bisogno, sempre a costo di rimetterci la pelle. Quando la guerra fini`, Don Baronio continuava ad aiutare le persone e gli orfani: offriva il suo letto a chi aveva bisogno di dormire, diede una mano a persone malate, cedette pure il suo biglietto dell’autobus ad una anziana signora. Nel 1974, Carlo si spense il 7 Febbraio.

Annamaria Casadio, III B