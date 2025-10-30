Il Pri vira al centro: "Ci sono tensioni, ma restiamo in giunta"

Del Pri cesenate il neopresidente Romano Fabbri è memoria storica. C’era ai tempi dalla famosa uscita dalla giunta con vicesindaco Mario Guidazzi, secolo scorso.

La mozione centrista approvata dal direttivo sottende disagio nella giunta Lattuca? "Qualche tensione esiste, non tale da determinare rotture"

Ad esempio? "Pro pal, antisemitismo: la vediamo diversamente dagli altri".

Divergenze anche su tematiche amministrative? "Di quelle parliamo in giunta".

Il Pri spinge per i parcheggi. Il Sacro Cuore non decolla. "È partito male, tariffe troppo alti, non si può far pagare come nella vecchia piazza della Libertà. Deve essere gratuito per i residenti".

Giunta troppo affollata per i vostri gusti? "Il punto è che la giunta non deve pendere a sinistra".

Con Avs dialogate? "Loro sono molto a sinistra".

Il vostro consigliere è di Azione, con cui eravate coalizzati. Vi rappresenta bene? "Bravissima persona, però non va alle commissioni consiliari e i nostri esperti non possono prendere la parola".

Torniamo alla mozione. Perché l’accelerata centrista? "Il Pri è lontano dalla logica dei due poli. Il riformismo si gioca al centro".

Al centro con chi? "Chiediamo alle forze che si riconoscono di convergere e lavorare insieme".

Ne cita una? "Le liste civiche, tipo Cesena Siamo Noi".

Ma è all’opposizione. "Non siamo lontani nel programma e nel modo di fare politica".

Per estensione: Forza Italia è più vicina al Pri di Avs? "Ribadisco: Avs è troppo a sinistra per noi".

Con il M5S va meglio? "Scarse affinità".

Mette la mano sul fuoco che non uscirete dalla giunta di qui al 2029? "Siamo persone serie. Nel patto con Lattuca del 2019 siamo stati chiari: leali ma non fedeli".

Tradotto? "Se gli obiettivi minimi non si conseguono e ci sono divergenze forti non si può far finta di nulla. Ma...".

Ma? "Ma non è un problema attuale. E poi c’è il sindaco Lattuca".

In che senso? "Nel senso che è serio, capace e l’intesa è molto buona".

Vi tiene a bada tutti. "Sa fare il sindaco".

Il lotto zero arriverà mai? "Spetta al governo agire".

Il problema di Cesena? "Le infrastrutture. Appunto".

Guidazzi accusava le giunta di sinistra di penalizzare il commercio del centro storico. "Con le vendite online è cambiato il mondo. La giunta sul centro storico lavora bene"

Come giudica l’operato del vostro assessore Ferrini? "Fa bene il suo lavoro col mandato di rappresentare il Pri. Non è nel nostro esecutivo, viene al partito per informarci".

Fabbri, metta la mano nella bocca della verità. C’è nel Pri chi vuole uscire dalla giunta? "Ma no".