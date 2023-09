Il primato di Primula Con lei cent’anni fa è nata Gatteo Mare: "La mia casa sulla spiaggia"

Il 2 settembre 1923 è, per così dire, una data storica perchè cento anni fa nacque a Gatteo a Mare, Primula Foschi; il nome è altamente significativo in quanto indica che Primula è stata la prima nata nella località turistica che proprio quest’anno celebra i cento anni della sua prima stagione balneare (1923-2023). E ieri una grande festa ha accompagnato il secolo di vita di Primula Foschi (nella foto al centro con gli occhiali), circondata dagli affetti familiari e da persone care. Primula ha vissuto quasi tutto il secolo ‘900 e continua a vivere negli Anni Duemila con straordinaria forza e lucidità. Per un capriccio del destino è entrata nella storia, con i padrini il notaio Paolo Mastri e la sua consorte, la maestra Ida Pedretti che organizzarono a Gatteo a Mare una festa per il lieto evento. Gatteo a Mare nasceva con lei nella festa di compleanno è stato come scorrere un bellissimo album di ricordi. "Nacqui – dice emozionata Primula - sulla spiaggia ancora deserta, selvaggia e incontaminata; la mia casetta con due camere da letto e una grande cucina, fu costruita sopra una duna da mio nonno Salvatore Foschi (primo cittadino di Gatteo a Mare)". "Illuminavano la zona dei lampioncini a petrolio – aggiunge - e quando i marinai venivano a riva con le loro barche si fermavano a mangiare nella piccola foresteria, gestita da mia zia e dal nonno". Poi vennero i primi insediamenti, case, villette, servizi e i primi capanni in legno, progenitori in qualche modo degli odierni stabilimenti balneari, sorti sulla spiaggia ancora deserta, selvaggia e incontaminata. Ma più che i marinai e i pescatori, furono i laboriosi contadini e artigiani dell’entroterra a rendere possibile, specie nel secondo dopoguerra, lo sviluppo di Gatteo a Mare come nascente località turistica. "Sono molto contenta di questo mio traguardo – conclude Primula – ed anche quando mi dicono che sono ancora giovane, come quando raccoglievo "e falasch" dopo le mareggiate, materiale legnoso prezioso per uso familiare, Bei tempi. Auguro a tutti ogni bene e lunga vita".Anche la Cgil pensionati ha consegnato una targa e una pergamena a Primula per i suoi 100 anni.

Edoardo Turci