Il primo bilancio del presidente "Stiamo provando a risanare la Cils"

di Andrea Alessandrini

Ci sono apprensione e timore nel territorio per le sorti della Cils, cooperativa sociale fondata nel 1974 per favorire l’inserimento di persone con disabilità, per la crisi conclamata dal risultato economico negativo di oltre 681 mila euro nel bilancio d’esercizio 2021 presentato a luglio, a cui è seguito l’avvicendamento ai vertici, in settembre, con l’imprenditore Luigi Mondardini presidente e il nuovo cda, dopo la lunga stagione sotto la guida di Giuliano Galassi. L’auspicio di tutto il territorio, riconoscente all’esperienza pilota della cooperativa sociale, è che la Cils possa festeggiare l’anno prossimo il traguardo del mezzo secolo di storia con più serenità.

Presidente Mondardini: come sta la cooperativa sociale Cils?

"La complessità della situazione deriva dalle scelte degli scorsi anni, quando spesso non si è tenuto conto che una cooperativa sociale resta un’impresa che, per fare del bene, deve operare bene. I bilanci hanno registrato perdite importanti ed è stato avviato un processo di risanamento intervenendo anche sull’organizzazione e i modelli di gestione".

Si sono arginate le perdite?

"Il bilancio 2022, che approveremo a maggio, registrerà una prima inversione di tendenza, con il disavanzo ridotto di dimensioni non ancora sufficienti, ma interessanti. Il 2023 sarà l’anno della verità: dovrebbe dare risultati ancora migliori, se sarà messo in atto nel piano industriale".

Quanti sono i dipendenti?

"Attualmente sono 423, in riduzione. C’è surplus di personale rispetto al volume di affari e stiamo snellendo la struttura non rinnovando inoltre i contratti a tempo determinato".

È stata avviata anche un’azione di sviluppo?

"Stiamo provando a definire percorsi di partnership avviati ma mai conclusi negli anni, per costruire nuovi percorsi di crescita".

Quale settore soffre di più?

"Quello delle pulizie. Più in generale, siamo monitorando i duecento cantieri uscendo da quelli non remunerativi".

Anche la litografia ha registrato alte perdite di esercizio.

"C’è un percorso avviato che può portare alla presa in carico della litografia direttamente dai lavoratori impiegati, ideale anche sotto il profilo della nostra mission".

Novità sul cimitero di Tipano?

"È in via di definizione la cessione della nostra partecipazione e saranno garantiti i posti di lavoro".

Welldone e il rifugio di via Boscone come procedono?

"Welldone è una bella esperienza in pareggio di bilancio, ma i nostri pensieri in questa fase sono stati altri. Lo stesso vale per il rifugio di via Boscone".

È vero che lascerete la vostra sede?

"Siamo in affitto e per contenere i costi stiamo ragionando di spostarci in un edificio di nostra proprietà".

Quale clima percepisce attorno alla Cils?

"Non sarei sincero se rispondessi che è di piena fiducia. Siamo circondati da affetto, questo sì, e da interlocutori pronti a sostenerci, come le centrali cooperative e altri soggetti istituzionali hanno dichiarato di volere fare. Sta a noi porci nelle condizioni migliori perché ciò possa avvenire in maniera efficace. Fondamentale è però anche pensare positivo, con maggior fiducia verso lo sforzo in atto in questa fase di cambiamento, a cui può seguire quella dello sviluppo".

Presidente Mondardini, che cosa l’ha spinta a mettersi in gioco in questa impresa?

"La molla è stata lo spirito di servizio e l’attaccamento nei confronti della storia della Cils di cui sono consigliere di lunga data, e in particolare della sua mission, vale a dire l’inserimento di persone disabili nel lavoro, che è avvenuto anche nella mia impresa, la Mareco. Ma, se permette, preferirei parlare al plurale. Il nostro è un consiglio di amministrazione compatto, che si è messo a disposizione per avviare l’opera di risanamento e ristrutturazione e sta lavorando di squadra".