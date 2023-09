Il primo candidato sindaco: "Sto alla larga dai partiti"

SAVIGNANO

L’ingegnere Luca Pirini, 47 anni, sposato, una figlia, residente nel quartiere Rio Salto aSavignano, con lo studio dietro al palazzo municipale, è il primo candidato sindaco alle elezioni amministrative del 9 giugno 2024 e anche il primo degli altri comuni della Valle del Rubicone dove si voterà: San Mauro Pascoli, Borghi, Roncofreddo e Montiano. La candidatura è per molti versi inaspettata.

Come le è nata l’idea di candidarsi?

"Dalla constatazione che dopo essere stato dieci anni in politica, i primi cinque da consigliere comunale di opposizione e gli ultimi cinque come esterno, ho ritenuto di avere esperienza per schierarmi in prima persona". Lei è stato uno dei fondatori della lista civica Oltre. Non è il suo candidato?

"La lista civica Savignano Oltre, di cui sono fiero di essere stato uno dei fondatori, terminerà la sua esperienza nello stesso giorno in cui il sindaco Filippo Giovannini, contro cui si opponeva, finirà il suo mandato decennale".

Da quale gruppo politico sarà appoggiato oppure in quale posizione si schiererà?

"Voglioi evitare qualsiasi simbolo di partito, anche solo in appoggio, per raccogliere il contributo di tutti i savignanesi che con passione e capacità si porranno l’obiettivo di amministrare questa città perchè stanchi della pochezza di questa sinistra da oltre 70 anni al governo della città. È ora di cambiare". La lista sarà tutta nuova? "Sarà una lista composta da persone che hanno un solo obiettivo: il bene di Savignano".

Di che cosa ha bisogno Savignano?

"Prima di tuttdi rinascere come comunità. Questo passa attraverso la sicurezza, l’urbanistica, gli eventi, il turismo. Una delle tante priorità sarà fare rivivere piazza Borghesi, così come il cinema teatro Moderno. Ridiscuteremo anche il format del Si Fest facendo davvero di Savignano la città della fotografia".

In quale area politica si colloca la sua lista?

"La mia attenzione verte solo su Savignano e la sua comunità. Con me non si parlerà di politica a livello nazionale".

Avrà come concorrenti più liste dal centrosinistra, del centrodestra e del M5S?

"Prevedo di trovarmi di fronte uno schieramento a sinistra e uno a destra. Per me è la situazione ideale per smarcarmi da ogni interesse di partito e da ogni legame politico lavorando sempre e solo per il bene della comunità savignanese".

Quale sarà la prima cosa che farà per Savignano se verrà eletto sindaco?

"Mi siederò al tavolo delle opposizioni confrontandomi con loro peri condividere le idee migliori per rilanciare Savignano e le sue tante bellezze storiche e culturali".