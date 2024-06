Il primo festival del vermut alla liuteria

Il primo festival di vermut romagnoli, che prende il nome di Vermù, si terrà sabato dalle 17, a Cesena, presso la Liuteria Diego Suzzi (via Cesare Battisti, 2). Una giornata interamente dedicata ai vermut del territorio, con un programma ricco di incontri, chiacchiere, approfondimenti, degustazioni, cocktail e musica. Vermù nasce con l’intenzione di realizzare un festival legato alla riscoperta del vermut, che consenta, negli anni a venire, di creare un vero e proprio movimento legato a questo prodotto. Questa prima edizione non è che la base di un progetto molto più grande che ha l’obiettivo di far innamorare i consumatori dei vermut romagnoli e di creare consapevolezza negli addetti al settore (ristoratori e barman), facendo nascere sinergie e valorizzando questo prodotto di nicchia che sempre più sta suscitando interesse nel nostro territorio.

Vermù è un festival che combina i vermut del territorio con musica e momenti di incontro. In programma infatti: dalle 17 talk ’Storie di vermut e artigiani di Romagna’ condotto da Martina Liverani, con gli interventi di Gilles Coffi Degboe, Gianluca Nicoli, e la partecipazione di tutti i produttori presenti; dalle 19 inizio degustazioni dei vermut selezionati e apertura del cocktail bar a cura di Stella Palermo con djset di Bollicine Club Italiano; dalle 21 live di Montefiori Coctkail. Tra i produttori presenti: Baccagnano con ’Autarchico’; Calonga con ’BV’; De’ Stefenelli con ’Rock & Roses’; Delle Selve con ’Primo’; DO’ con ’anarchico monarchico’; Franco Galli con ’Rendez-vous’; Foce Spirits con ’Letro f’; La Sabbiona con ’Vermouth’; Poggio della Dogana con ’Beldemonio’; Randi Vini con ’Felicetto’; Roteglia 1848 con ’Diverso’; Tenuta Pennita con ’Vermouth’; Vigne dei Boschi con ’Revermut’; Villa Papiano con ’Tregenda’.