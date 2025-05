Il primo stadio allo Sferisterio. Teatro di sfide e fucilazioni

Storie sportive, e non solo, del nostro sferisterio vicino la Rocca. Il primo ‘stadio’ cesenate per il gioco della palla al bracciale, lontano antenato del tennis e che riscosse nei secoli scorsi gran passione popolare simile, ‘mutatis mutandis’, a quella attuale per il gioco del calcio. Fu proprio in questi giorni di maggio del lontano 1810 che venne inaugurata questa arena per il ‘gioco del pallone’ (come si diceva allora) sul colle della rocca: per erigere il muraglione si utilizzarono materiali di recupero dalla vicina chiesa dei Paolotti, demolita nel 1808. Un lavoro non proprio a regola d’arte, visto che il 3 marzo 1817 una tempesta di impetuoso vento di bora provocò ‘gran fracasso’ in città scoperchiando tetti, abbattendo alberi e camini, atterrando anche il muraglione sovraelevato: poi riattato in modo più solido. Ma quel gioco si praticava anche prima, fin dal 1500, in piazza grande: a Cesena come in molte altre città. Lo testimonia, fra l’altro, l’iscrizione in alto sul torrione che guarda il palazzo comunale e che celebra una spettacolare, e vincente, battuta fuori campo del noto giocatore d’allora Gaetano Paralume. Le partite allo sferisterio prevedevano due squadre di tre giocatori, più il ‘mandarino’ che aveva il solo compito di alzare al battitore la palla per la ‘volata’ in corsa: cioè il primo colpo al volo (da cui il termine tennistico ‘volèe’). La ‘racchetta’ era un arnese in legno che oggi può sembrare uno strumento medioevale di tortura: ma era solo un manicotto, un bracciale, di legno di sorbo contornato di punte smussate di legno di corniolo, pesava circa 2 kg. La ‘pallina’ (vescica animale come camera d’aria, rilegata con strisce di cuoio), circa 12 cm. di circonferenza, pesava sui nove etti. I giocatori dovevano ribatterla nel campo altrui utilizzando anche il muraglione, per tiri di rimbalzo utili a trarre in errore gli avversari. Sugli spalti erano già in azione frange di antenati degli ‘ultras’. Nel 1794 la squadra cesenate, in trasferta a Forlì, fu presa a sassate da alcuni ‘cugini’ scalmanati: denuncia all’autorità giudiziaria di allora e strascichi rusticani per le sfide successive. Non c’era un campionato vero e proprio, ma partite- spettacolo, con ingaggi e impresari: le partite erano annunciate con toni da sfida cavalleresca. Questo gioco tenne banco ancora nella prima metà del 900. Ne fu giocatore appassionato anche Renato Serra, il nostro più illustre letterato che amava il gusto dello sport e il brivido del gioco d’azzardo al tavolo verde del Circolo Cittadino. Una lapide ricorda, allo sferisterio, la passione di Serra per il ‘bracciale’.

Ma c’è un’altra lapide che ricorda una storia ben diversa e atroce: la fucilazione, nel campo da gioco, di otto partigiani (o ritenuti tali) il 3 settembre 1944. In quei giorni feroci Cesena era comandata dalle brigate nere: la ‘banda Garaffoni’, con rinforzi per i rastrellamenti. ‘ Poco prima della mezzanotte, da parte dei nazifascisti, sono state fucilate e mitragliate otto persone nel gioco del pallone: lasciati esposti sino alle 11 del mattino… Molta impressione e tutta la città depreca l’eccidio. Dicono che le povere vittime portavano sul corpo segni di sevizie. Siamo ridiventati barbari”, annota Don Leo Bagnoli in data 4 settembre nel suo limpido diario: ‘Gli anni difficili del passaggio del fronte a Cesena’.