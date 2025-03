"Il problema è il lavoro in nero"

Graziano Fontana è contrario alla manovra della Regione. "L’Italia è uno dei paesi dove le tasse sono alle stelle. È terza tra i paesi Ocse (l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che conta 36 paesi membri) per il livello della pressione fiscale. Al primo posto c’è la Francia e al secondo la Danimarca. Nel 2023 la pressione fiscale in Italia era al 42,8%. Le tasse devono essere pagate da tutti e non solo da chi lavora in regola. Purtroppo ci sono moltissime persone in Italia che lavorano in nero e noi ci troviamo a pagare le tasse per loro. Per superare lo scoglio di chi lavora in nero, alzano le tasse invece di abbassarle. La soluzione è fare maggiori controlli, in tanti, tantissimi settori".