Il prodigio della galaverna. Tutto il crinale si imbianca

Quando la natura dà spettacolo. Anche il crinale cesenate, che svetta (direzione est-ovest) dal monte Còmero (1371 metri slm) di Bagno di Romagna, al monte Fumaiolo (1407) di Balze di Verghereto, fin oltre la catena dei Mandrioli (1200) di Bagno, dai primi giorni di questa settimana si è rivestito di bianco coi fantasmagorici, affascinanti ricami e merletti creati dalla galaverna (o calaverna), che ha avvolto dappertutto alberi, arbusti, prati erbosi e altre superfici. Un fenomeno naturale quello della galaverna, che può prodursi in presenza della nebbia e quando, nello stesso momento, la temperatura dell’aria è alcuni gradi sottozero. Un fenomeno che si dissolve, anche in pochi istanti, quando le temperature vanno sopra zero. Un fenomeno formato da aghi e scaglie di ghiaccio, da rivestire del tutto boschi e foreste da farli sembrare di cristallo.

Lo spettacolo della galaverna è, in questi giorni, offerto da madre natura non solo nello straordinario ambiente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, ma anche nelle altrettante belle montagne dell’Alto Savio, in specie quelle del suo più alto crinale. E in questi giorni, i social sono invasi da numerose, incantevoli foto anche dell’alto Appennino cesenate, avvolto e avvinto non dall’edera ma dalla galaverna. Immagini di grande suggestione, panorami mozzafiato, paesaggi incantevoli e incantati, che, verrebbe proprio da dire, lasciano di ghiaccio residenti e visitatori d’Alto Savio. Ciò fino a quando la galaverna non si scioglierà come neve al sole. E in Alto Savio, da lunedì 15 gennaio, sono previste temperature di alcuni gradi sopra zero, anche di notte.

Gilberto Mosconi