Il professor Filippo Panzavolta presidente degli Amici del Monte

Filippo Panzavolta è il nuovo presidente della società Amici del Monte. Subentra al dimissionario Luciano Almerigi, in carica da 28 anni, il cui mandato sarebbe scaduto naturalmente nella primavera dell’anno prossimo, ma che anticipatamente, per ragioni personali, nell’agosto scorso aveva dato le dimissioni da un ruolo che fin qui aveva ricoperto con passione e competenza. Affiancano Panzavolta altri due fedelissimi e attivi associati: Africo Morellini, nel ruolo di vicepresidente e che aveva assunto l’incarico di reggente pro tempore in questi mesi di assenza di Almerigi, e Paolo Turroni, confermato nel ruolo di segretario, pure lui di lungo corso con il medesimo incarico. Il consiglio direttivo della società, che dal 1959 si è data la missione di tutelare il grande patrimonio custodito dall’abbazia benedettina e di promuovere ricorrenti e qualificate iniziative artistiche e culturali, è composto da Simona Benedetti, Ines Briganti, Stefano Brigidi, Luciano Cantoni, Umberto Gaggi, Loris Pasini, Giulio Zamagni. Revisore dei conti: Ilde Buratti, Sabrina Lucchi e Nives Mercuriali; probiviri Antonio Prati, Luciano Foschi e Federico Ravegnani. L’elezione di un nuovo presidente ricompone gli equilibri del sodalizio che le dimissioni improvvise e inaspettate di Almerigi avevano minato, causando le dimissioni anche dei componenti di tutto l’organismo direttivo. I nuovi incarichi avranno la durata di tre anni e scadranno nel 2026. Filippo Panzavolta è un insegnante di Lettere al liceo scientifico Righi, storico dell’Arte, autore di saggi pubblicati nelle Vite dei Cesenati: le sue ricerche sul frate benedettino del Monte scaturite nel testo "Don Odo Contestabile: appunti per la biografia di un giusto", hanno consentito che il nome di don Odo compaia nel Giardino dei Giusti del mondo a Milano.

Raffaella Candoli