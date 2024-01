Il professore e la pittura ritrovata

Si è inagurata ieri all’Officina dell’Arte (in via Madonnina 50) e resterà in visione fino a domenica 18 febbraio, la mostra di opere pittoriche di Luciano Almerigi intitolata "La pittura ritrovata". Quel primo amore artistico, Luciano Almerigi non l’ha mai dimenticato e, a 40 anni di distanza, ritorna a tele e pennelli e a proporre sulla tela quel suo mondo gentile, discreto di porsi, che tanto rispecchia la sua persona. Insegnante di Lettere in pensione e per diversi decenni presidente della Società Amici del Monte, oggi, dopo tanta dedizione agli eventi culturali e artistici del Monte e alle vicende della comunità monastica benedettina, lascia l’incarico per ritrovare quella passione, rimasta in somno troppo a lungo. L’esposizione inaugura il nuovo anno all’Officina dell’Arte di Angelo Fusconi il quale ritiene che "sarà una piacevole sorpresa per tanti scoprire Almerigi pittore che con grazia e sentimento ha rappresentato il volto della ‘sua’ Cesena. Un punto di ripartenza per ritornare alla sua passione". Le 15 opere esposte, realizzate appunto anni fa, raccontano di una Cesena placida e segreta, una città che Almerigi osservava dal quarto piano del suo appartamento nella cosiddetta piazzetta del leone, (dalla statua in pietra che sovrasta il portone di casa Bagioli), vicino al Chiostro di San Francesco, in pieno centro: i tetti rossi, i muri un po’ scrostati, la neve, quasi l’impressione di sentire, verso mezzogiorno, gli odori uscire dagli scuri socchiusi. Tutta la grazia e l’autenticità di una città gentile e vitale. "La piazzetta del leone per me è stato un luogo magico - racconta Almerigi -bastava affacciarsi alla finestra e si entrava in un teatro, in un microcosmo in cui si potevano osservare esperienze di vita quotidiana, il transitare di personaggi caratteristici e la comparsa di esponenti più o meno illustri della cultura della nostra città. Ricordo che il mio cimentarmi con pennelli e colori non era mai disgiunto dall’ascolto di alcuni tra i miei compositori preferiti: Brahms, Mahler, Prokofiev e altri… solo oggi, ripartendo dai quadri di allora, faccio ritorno alla pittura". La mostra è stata presentata da Loris Pasini e da Orlando Piraccini. Per visite guidate su appuntamento chiamare il 3388501051.

Raffaella Candoli