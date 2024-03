Il progetto del candidato Lattuca: "Cesena diventerà casa dei bambini con scuole aperte al pomeriggio"

Il sindaco Enzo Lattuca è concentrato sulla chiusura del mandato con lo scioglimento delle ultime partite amministrative e proiettato verso la grande corsa per le comunali dell’8 e 9 giugno, ricandidato nell’ingrandita alleanza di centrosinistra.

Lattuca, quali sono le priorità per il completamento del lavoro di questa legislatura?

"Avviare la realizzazione di un parcheggio di prossimità al centro e inaugurare la nuova caserma dei Carabinieri. Essere diventati capoluogo dovrebbe portare anche ad un aumento del personale delle Forze dell’ordine in città. Più di tutto, però, la nostra priorità dopo l’alluvione resta la messa in sicurezza del territorio da Formignano a Bagnile e il sostegno alla popolazione che ancora deve ricevere gli indennizzi promessi".

I consiglieri saliranno a 32 e gli assessori a nove: meglio o peggio visto da un sindaco?

"Ci sarà più spazio per voci diverse e rappresentanza per più liste, sia di maggioranza che di opposizione. Questa è solo una cosa positiva per la democrazia cittadina. Per il sindaco può essere più complicato, le relazioni diventano più articolate. Ma è la democrazia, ed è quello che abbiamo fortemente voluto venendo finalmente riconosciuti quale capoluogo di Provincia".

Siete già un’alleanza larga: con i M5S accordo possibile?

"Sono e rimango disponibile ad un confronto sulla base di ciò che abbiamo fatto per Cesena e di quello che abbiamo in mente di fare. Il M5S Stelle è ormai collocato stabilmente nel campo progressista. Anche a Cesena c’è questa consapevolezza, ma il tempo stringe".

Elezioni con tre candidati: chi favorisce?

"Il centrosinistra è unito e compatto, mentre il centrodestra è diviso in due. Questo è un dato di fatto importante".

Come condurrete la campagna elettorale?

"Parleremo a tutti i cesenati del futuro della nostra città nel pieno rispetto delle persone, non siamo minimamente interessati alle polemiche e allo scontro. Sento di avere un vantaggio: la politica è uno sport di squadra e la nostra squadra vedrà insieme a me centinaia di donne e uomini impegnati in una bellissima campagna elettorale. Questo farà la differenza, al di là dei candidati sindaci"

Può anticipare un intervento innovatore del programma?

"Il progetto ’Oltre la campanella’ sarà una bella novità. Molte, se non tutte, le attività pomeridiane che i nostri figli oggi svolgono in mille luoghi della città potranno trovare spazio, grazie al protagonismo delle associazioni, dentro gli ambienti delle scuole e nei poli sportivi. Per le chi vuole, dal lunedì al venerdì, si entra a scuola la mattina e si esce a metà pomeriggio: lezioni, pranzo, sport, attività laboratoriali e corsi, per poi uscire dopo una seconda campanella, in modo da evitare ai genitori e ai nonni di fare su e giù per la città tutta la settimana".