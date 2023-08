Il progetto dell’Unione "Province con più città, vogliamo ottenere il capoluogo per tutte"

Cesena capoluogo, lo vuole l’Unione delle Province italiane. Il riconoscimento di Cesena co-capoluogo di Provincia al pari di Forlì, senza nulla sottrarle, pare poter diventare il tema del dibattito sotto il solleone, come probabilmente era nei piani del sindaco Enzo Lattuca quando ha comunicato in consiglio comunale che finalmente il traguardo è conseguibile con l’approvazione di un emendamento alla legge Calderoli sulla riforma delle Province. La richiesta di questo intervento legislativo scaturisce da un intervento dell’Upi, Unione Province italiane, di cui è presidente Michele De Pascale, sindaco di Ravenna.

"Quello che chiediamo - spiega De Pascale - è fare in modo che le province con denominazione plurima, Forlì-Cesena, Massa Carrara, Pesaro Urbino si vedano assegnata la cotitolarità del titolo di capoluogo ora appannaggio di una sola città, sulla scorta di quanto hanno fatto Barletta, Andria e Trani cocapoluoghi di un’unica provincia. Alcuni parlamentari hanno recepito la nostra istanza e presentato l’emendamento alla legge di riforma delle province. Nessuno si vedrà tolto alcunché, chi non è capoluogo lo diventerà".

L’on. Dario Parrini (Pd), toscano, è uno dei firmatari dell’emendamento. "Nessun costo aggiuntivo per lo Stato, riconoscimento del capoluogo per Cesena e nulla viene tolto a Forlì: vantaggi per tutti. Lo stesso per Massa e Carrara, Pesaro e Urbino, le altre province con più città".

Intanto, dopo la comunicazione del sindaco Lattuca in consiglio comunale, un ordine del giorno verrà presentato da Pd e Cesena 2024 per chiedere l’appoggio di tutti i gruppi nella richiesta di conseguire l’annoso obiettivo.

"Cesena città capoluogo deve essere una battaglia di tutti - affermano i due gruppi di maggioranza proponenti – . Si tratta infatti di una proposta che guarda unicamente al futuro e allo sviluppo di Cesena, una proposta che rafforzerebbe Cesena e, più in generale, tutta la provincia. Partendo da questi presupposti abbiamo voluto proporre a tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale l’ordine del giorno convinti che la proposta di Cesena co-capoluogo di Provincia debba unire, e non dividere, la politica locale. Non ci sono in gioco consensi elettorali, infatti se concretizzata vedrebbe tutti vincitori, non solo una parte politica e, soprattutto, nessuno ci perderebbe, tantomeno la città di Forlì".

Un odg che mira anche a stanare i partiti di centrodestra, e si attesta sulla medesima identica posizione del sindaco Enzo Lattuca, finora appoggiata da Confartigianato, Legacoop Romagna e sindacati confederali, osteggiata da Confcommercio di Forlì, dura contro le presunte mire egemoniche cesenati e che Marco Casali di Fratelli d’Italia ha definito un’uscita scaturita da convenienze elettorali, dopo decenni in cui nel nome del mantra di area vasta della Romagna di questo riconoscimento nessuno, nelle giunte di sinistra di Cesena, ha mai parlato prima. Negli ultimi due lustri parlare di Province da rilanciare, con una o più città, sarebbe suonato peraltro come una bestemmia.