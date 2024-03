Il progetto Erasmus tra Savignano e Granada

La settimana internazionale, che abbiamo vissuto nella nostra scuola IC Giulio Cesare di Savignano, è iniziata lunedì 19 febbraio, quando alla prima ora abbiamo accolto quindici ragazzi spagnoli accompagnati dal dirigente e due docenti, provenienti dal Ceip di Granada. L’accoglienza ha avuto inizio con l’ascolto e il canto dell’inno spagnolo e di quello italiano per sottolineare l’importanza di questo incontro e scambio culturale tra due Paesi europei. La dirigente Catia Valzania, ha fatto un discorso di benvenuto in italiano, tradotto poi in inglese e spagnolo. Ha anche presentato i docenti che si sono occupati degli aspetti didattici e organizzativi della settimana internazionale, coordinati dalle professoresse Lilian Testi e Ilaria Roberti. Infine, abbiamo giocato insieme in modo semplice: il gioco e la musica uniscono sempre, anche se non si parla la stessa lingua. È stato un bel modo di iniziare a conoscere i nuovi studenti.

Nelle mattinate a scuola, i docenti e gli alunni hanno organizzato tantissime attività e laboratori per coinvolgere i ragazzi spagnoli. Accolti nelle diverse classi, gli alunni delle due scuole hanno creato coccarde, provato esperimenti di scienze, viaggiato tra i monumenti e le città spagnole e italiane, fatto un salto indietro nella storia, conosciuto Dante e giocato in diverse lingue con i Kahoot o i giochi da tavolo, praticato la body percussion e suonato insieme. Martedì 20 febbraio la classe 2A e alcuni ragazzi spagnoli hanno condiviso un compito dal titolo: Mettre la table, réserver une table par téléphone et commander un repas au restaurant. Un gioco che richiedeva di apparecchiare la tavola, seguendo le indicazioni in francese. Durante i pomeriggi, invece, gli alunni spagnoli insieme ai loro ospiti, alunni di Savignano che presto ricambieranno la visita e partiranno per la Spagna, hanno partecipato ad un laboratorio per preparare la piadina presso la Trattoria dell’Autista, un ristorante tipico del posto e alla visita alla biblioteca Malatestiana di Cesena, oltre a momenti di condivisione nelle famiglie ospitanti.

Isabel Gentili, Bianca Semprini e Ranya Aboulkheir 2A