Il progetto ’Madre’ nella valle del rio Salso

Prende avvio nei boschi della valle di rio Salso, che si sviluppa nell’alta val Bidente di Bagno di Romagna, il progetto dal titolo ’Madre. Territori di cura verso ogni sé che vive’, che si svolgerà in località Frassineta sabato prossimo. Un’iniziativa che si inserisce nell’ambito della terza edizione di ’E.lette’, un progetto di Orlando aps curato da Viviana Gravano e Samanta Picciaiola, caratterizzata quest’anno dal tema ’selvatiche paesaggi femministi’, che si concentra sul rapporto delle donne con il territorio e la comunità. Il progetto ’E.lette’ è curato da Orlando aps di Bologna con il Comune di Bagno, il Comune di San Giorgio in Piano, Attitudes_spazio alle arti aps di Bologna, ’Nature Rock ads’, ’Falling Book aps’ e ha ricevuto il finanziamento della Regione Emilia Romagna, nell’ambito del Bando per la presentazione di progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere.

Il progetto di Madre, nell’ambito di ’E.lette’ si muove nell’obiettivo del ’Ripopolo della Valle di Rio Salso’, un movimento di partecipazione sociale condotto da Valentina Pagliarani (artista, formatrice e curatrice d’arte) e Christian Mancini (ecologo, formatore, esperto di biofilia), abitanti assieme di Frassineta, e nato anche dall’intuizione di Giacomo Boschi (imprenditore, attivista, formatore ’nature therapy’). A Frassineta il programma di sabato prevede al mattino l’intervento di Valentina Pagliarani, che incontra a porte chiuse le donne della comunità.

Alle 14.30 passeggiata nel bosco aperta a tutti, bambine e bambini compresi, con partenza da Frassineta (Via Rio Salso, 21- accesso dalla barra di Monte Piano). E’ necessario calzare scarpe da trekking. Dalle 17 apertura della ’reading room’ nella stalla di Frassineta. Domenica 29, dalle 10 alle 17, avrà luogo, invece, una ’reading room’ sempre nella stalla a Frassineta aperta al pubblico.

Dichiara il sindaco di Bagno, Marco Baccini: "Siamo entusiasti ed interessati per questo progetto avviato da Valentina, Christian e da Giacomo Boschi, perché manifesta un risveglio della sensibilità verso le aree montane, accompagnato dalla volontà di ricercarne le origini per rispettare la storia e le tradizioni del territorio. Un’esigenza che auspichiamo possa essere l’inizio di un percorso di ripopolamento della montagna, necessario a contrastare il declino demografico occidentale, che nelle aree interne si sta manifestando con più rapidità".