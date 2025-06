Il progetto ’Mente Attiva’: "Ho creato una palestra virtuale per tenere allenata la memoria"

Come si chiama quella persona che ha appena incontrato? Ce l’ho sulla punta della lingua. Ma evidentemente non in quello stupefacente cassetto multistrato che è la nostra memoria. E non è che una delle tante stazioni della via crucis di chi accusa perdita di memoria, che sia causa dell’età o di qualche problema psico-fisico. Oggetti di uso quotidiano (chiavi, occhiali, cellulare…), nomi di persone o luoghi, fagocitati da un buco nero che suscita frustrazione, rabbia e ansia. "La memoria è come un muscolo - dice però la psicologa ad indirizzo neuropsicologico Eleonora Gemmari - e come tale beneficia dell’allenamento". La stessa Gemmari ha allestito una palestra virtuale battezzata "Mente Attiva", in cui si allenano persone di ogni tipo.

Dottoressa Gemmari come si stimola la memoria? "Il nostro progetto mette in campo esercizi pratici stimolando tutte le componenti della nostra mente, dall’attenzione agli altri aspetti che influenzano la memoria. Quando non ricordiamo qualcosa tendiamo a dare la colpa alla nostra capacità di trattenere le informazione ma ci può essere altro, ossia la distrazione e l’influenza delle emozioni. Le persone più prendono consapevolezza di ciò più si rendono conto come regolarsi".

Ma come mai la memoria tende a farsi labile col tempo? "È frutto di un invecchiamento tipico del nostro sviluppo, e questo è difficile da contrastare, ma ci sono strategie che si possono continuare ad applicare per mantenersi al meglio. Più ci si allena e più la mente risponde. Chi si lascia andare favorisce i declino".

A chi è rivolto il progetto "Mente attiva"? "Alle persone che sono soggette ad un normale invecchiamento fisiologico e ad altre che stanno avvicinandosi al pensionamento, ma sono ancora attive e hanno voglia di prendersi cura di sé combattendo uno stereotipo tipico della nostra società che vede l’anziano meno attivo e meno capace. La parola anziano ha in sé solo attributi negativi. Il nostro programma cerca di rendere consapevoli le persone che tale attribuzione finisce per essere interiorizzata e spinge le persone verso la resa. Chi più aderisce a questo modello meno pretende da se stesso, non si allena e i problemi di memoria emergono più problematici che mai. I nostri esercizi e il confronto all’interno dei gruppi mirano ad accendere l’attenzione su tutte le problematiche relative alla consapevolezza di sé".

Ci sono tante persone che lamentano la dimenticanza dei nomi. "Può essere frutto di situazioni personali che andrebbero indagate ma non si può ignorare che succede anche ai giovani. Solo che gli anziani pensano che sia dovuta ad una perdita di memoria mentre i giovani, magari, lo attribuiscono allo stress. Spesso invece è un problema di attenzione, verso cui si rivolgono diversi nostri esercizi. Oggi è veramente faticoso restare nel ‘qui’ ed ‘ora’ bombardati come siamo da mille stimoli".

La vostra associazione l’avete chiama Limo. Che significa? "Che vogliamo essere una sorta di fertilizzante, il limo, appunto, per il benessere e la salute mentale".