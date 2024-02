Il programma di Luca Pirini: "Sarà creato insieme a voi"

Il candidato sindaco Luca Pirini, che guida la lista civica Coraggio Savignano Cambia, ha incontrato i cittadini per un confronto sui temi del programma in vista delle elezioni di giugno. Sala gremita al bar Moijto in piazza Castello, a Savignano sul Rubicone.

"Siamo qui a confrontarci e non a elencarvi i punti del nostro programma – ha premesso Pirini – proprio per definire una discontinuità degli ultimi 10 anni in cui le scelte, spesso dimostratesi sbagliate, sono state imposte forzatamente alla cittadinanza, salvo poi essere costretti a tornare indietro. Come per la chiusura di Via Selbelle e le promesse sul rifacimento di Piazza Castello".

"La Comunità savignanese può rinascere solo se cambiamo la nostra città, se ne facciamo una casa sicura e un polo attrattivo – ha aggiunto –. La sicurezza non sarà garantita solo dalla polizia locale, che tornerà a essere locale come a San Mauro Pascoli e a Gatteo e ad avere una caserma nuova dove ora si trovano i magazzini comunali in via Della Resistenza. Sarà garantita soprattutto da una nuova visione urbanistica del territorio". "Realizzeremo sul perimetro di Savignano le nostre 4 porte di ingresso – ha spiegato dunque Pirini – Porta maestro Secondo Casadei a Est, Porta antico mercato delle erbe sull’ingresso a Nord, Porta cittadella dello sport a Sud e Porta maestro Ilario Fiotravanti a Ovest. Abbiamo anche in mente di potenziare la struttura e i servizi presso il Seven, sempre nel rispetto del servizio al pubblico".

A compimento dell’incontro si è parlato della necessità di ritornare ad avere una città con imprese locali, di servizi per anziani ancora autosufficienti (fra cui il co-housing in pieno centro) e la settimana di vacanza col contributo delle casse comunali presso la Casa di Campamoli, della necessità di ristrutturare gli spazi cimiteriali "creando anche una zona per le urne dei defunti che desiderano farsi cremare" e di uno spazio fisico in cui ricordare i bambini abortiti naturalmente "perché la sofferenza dei genitori è immensa e merita uno spazio in cui poter essere condivisa".

Ermanno Pasolini