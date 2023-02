Il prossimo inverno sarà senza piscine

di Luca Ravaglia

Cesena città dello sport? Forse, ma probabilmente senza piscine aperte al pubblico durante i mesi invernali. Le prospettive legate al prossimo futuro dei centri natatori indoor cittadini sono in effetti piuttosto cupe, tra l’impianto comunale che ad agosto verrà chiuso e demolito per far spazio al nuovo complesso che dovrà dunque essere realizzata ex novo e la piscina di Ronta il cui gestore Thomas Montesi è a un passo dall’alzare bandiera bianca di fronte agli insostenibili costi delle utenze.

"C’è poco da dire, a queste condizioni non posso fare altro che chiudere", sintetizza la situazione Thomas Montesi. Il nodo principale è l’aumento esponenziale dei costi di gestione in relazione alle bollette energetiche. "A dicembre è scaduto il periodo a prezzo bloccato che in tempi non sospetti avevo concordato col mio gestore rispetto a l consumo di gas e a gennaio mi è arrivata la prima bolletta calcolata con le nuove tariffe: 19.000 euro in un mese. Non riesco ad assorbire costi di questo genere. Sono tre anni che lavoro in forte perdita, prima causa del covid e poi per le bollette. Mi spiace, ma non riesco più ad andare avanti".

L’intenzione annunciata dal gestore della piscina di Ronta è così iesistere fino al termine della stagione fredda, "poi prenderò una boccata d’ossigeno in estate, sfruttando il caldo e i pannelli solari del mio impianto, dopo di ché, prima dell’arrivo dell’autunno dovrò chiudere i battenti e dare appuntamento alla stagione estiva 2024".

Le conseguenze saranno pesanti per molti. "Questo luogo garantisce lavoro a una ventina di persone, senza considerare i tanti atleti che gravitano in piscina – proegue Montesi – Siamo l’unica realtà cesenate ad annoverare una squadra di nuovo agonistico, con in più i gruppi del ‘sincronizzato’ e gli atleti del triathlon. Sommando gli sportivi che frequentano i nostri corsi e quelli affiliati ad altre società che scelgono la piscina di Ronta per nuotare, arriviamo a 250 persone".

Visto che la piscina comunale resterà chiusa a lungo, per le operazioni di demolizione del vecchio e di costruzione del nuovo impianto, le alternative per i cesenati amanti del nuoto sono finite. "Ci siamo rivolti tante volte al Comune, chiedendo aiuto per affrontare un problema che per noi è diventato davvero impossibile da gestire in autonomia e che in ogni caso riteniamo riguardi anche la collettivtà". Montesi riferisce che l’amministrazione comunale gli ha rivolto tante esortazioni a non arrendersi, ma nessun fatto concreto. "Mi spiace, non è questione di fare polemiche o contestare scelte, ma a questo punto davvero non riusciamo più ad aspettare" commenta amaramente.

Volendo fare un confronto con la piscina comunale, bisogna osservare che lì il gestore, che è pur sempre un privato, ha ricevuto agevolazioni da parte dell’amministrazione in relazione al canone da corrispondere a palazzo Albornoz, che è stato drasticamente ridotto. Le utenze restano a suo carico. In ogni caso l’indirizzo del Comune è quello di farsi trovare pronto in occasione del termine della concessione, appunto a fine agosto, per avviare i lavori il più velocemente possibile. A quel punto, che futuro attende gli appassionati di nuoto della città?