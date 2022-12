"Il prossimo sarà l’anno d’oro dei cantieri"

di Andrea Alessandrini

Per il tradizionale incontro con la stampa di fine anno alla sala degli specchi, il sindaco Enzo Lattuca si è presentato con una statua rossa con un ’umarell’ con le braccia rigorosamente dietro la schiena intento alla sua attività più congeniale: seguire lo svolgimento dei cantieri.

Sindaco, abbiamo capito che il 2023 sarà l’anno d’oro degli ’umarell’, con tutti i lavori che partiranno grazie ai fondi del Pnrr.

"Non solo grazie a quelli. Con l’approvazione del Piano urbanistico generale verranno avviati anche tanti investimenti privati. Sarà anche un anno di inaugurazioni. La più attesa è quella della nuova scuola di San Vittore, la prima degli istituti di nuova generazione, a settembre".

Prima ci sarà l’inaugurazionea delle ’Tre piazze’, no?

"Confermo. Presto verrà liberata anche piazza Bufalini e si procederà in piazza Fabbri. Siamo nei tempi".

Si attendono sviluppi anche sul nuovo ospedale. Il 2023 cosa ci riserverà?

"Andremo verso l’appalto dei lavori. Il nuovo ospedale vale più di tutti progetti che realizzeremo con i fondi del Pnrr, per i quali siamo a quota 77 milioni di euro".

Sindaco, l’area della Stazione non sta diventando un piccolo Bronx? L’aggressione del giorno di Natale non è un episodio isolato.

"Quella è un’area complessa e delicata, nonché un’area di passaggio. Non mi pare un caso che l’autore dell’aggressione e della rapina ai danni di un passante e di un tassista sia stato arrestato a Milano. Procederemo nella riqualificazione e nella messa in sicurezza. Ma non è vero che siamo in balia dei malviventi ed è surreale che ci sia chi chiede le dimissioni dell’assessore alla sicurezza".

Non manca a Cesena una mensa comunale anche di sera?

"Ci sono forze private come le Cucine popolari che servono pasti qualche sera alla settimana, ma nel nuovo Roverella ci può essere lo spazio per farla".

Cesena ha il problema di trattenere i giovani che se ne vano?

"Il lavoro qui non manca, ma l’emergenza sono le case in affitto che non si trovano. Con i nuovi alloggi al Novello faremo la nostra parte".

Il bus a chiamata sta funzionando nelle frazioni senza il trasporto pubblico?

"Abbiamo dieci utenti al giorno nel due linee, gratuite fino al 7 gennaio. Continueremo a puntarci".

La dirigente ai servizi sociali Solari lascia il Comune?

"Ha vinto un concorso al comune di Torino, entro il primo trimestre dell’anno avvieremo la selezione per il sostituto".

Se gli organi politici torneranno elettivi come esponenti del Governo preconizzano, si dimetterà da presidente della provincia.

"Naturale: mi dimetterò per procedere alle elezioni. Fermo restando che il primo problema della Provincia non è l’elettività, ma le risorse".

Nel 2024 ci saranno le elezioni amministrative. Il centrosinistra quando si mette in moto?

"I primi mesi dell’anno la mia parte politica dovrà cominciare a farlo".

Pensa a una coalizione ancora più ampia?

"Le cinque forze politiche attualmente in giunta sono il perimetro minimo".

È il punto più basso in 15 anni di vita del Pd?

"La sconfitta alle elezioni è stata brutta, stiamo ripartendo e ho fiducia".

Quale candidato segretario appoggerà al congresso?

"Bonaccini. Siamo accanto da quando nacque il Pd".

Dove trascorrerà la notte di Capodanno?

"A casa del mio amico sindaco di Ravenna, con le famiglie".