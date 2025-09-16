Il provveditore Foti a scuola alla riapertura

Il sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua ha fatto il giro nelle scuole della città per augurare agli studenti, agli alunni e ai loro insegnanti un buon inizio di anno scolastico. Alle 9 presso la scuola Dante Alighieri è stato presente per questo saluto inaugurale il provveditore di Forlì-Cesena Giuseppe Foti, oltre alla dirigente dell’Istituto comprensivo di Savignano sul Rubicone Catia Valzania. Ha detto il provveditore Giuseppe Foti: "Ringrazio per questo invito. Sono contento di essere qua. La scuola inclusiva è il presupposto per avere una società inclusiva per dare a tutti la possibiltà di sviluppare le proprie capacità e competenze anche a beneficio della collettività".

Ha continuato il sindaco Nicola Dellapasqua: "In questo primo giorno di scuola, sempre intenso ed emozionante, ho un augurio particolare per tutti i ragazzi che frequentano le scuole di Savignano. La scuola è l’istituzione che più segna il futuro del Paese. L’augurio per tutti gli studenti è quello di imparare e crescere, per diventare cittadini che fanno crescere e rendono migliore la Repubblica Italiana, e anche la nostra Savignano sul Rubicone. Ringrazio tutti gli insegnanti, la dirigente, il dottor Foti e il personale scolastico". Ha concluso la dirigente Catia Valzania: "Ribadisco il fatto che la scuola è la casa dello Stato, uno Stato che si preoccupa di istruire i suoi cittadini e si prende cura di formare tutti, nessuno escluso. Siamo molto onorati di avere avuto con noi il provveditore Giuseppe Foti che rappresenta il Ministero. La giornata di celebrazione del nuovo anno scolastico e in particolare di grande importanza in questa scuola che è simbolo di Savignano che raccoglie tutte le eterogeneità e forma tante eccellenze".

Poi la bandiera italiana è stata issata sull’alto del pennone e tutti insieme hanno concluso con l’inno di Goffredo Mameli.

Ermanno Pasolini