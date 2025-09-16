Il punto sulle manutenzioni: "Strade e marciapiedi sotto i ferri"

Lavori di manutenzione in ritardi rispetto alla tabella di marcia specie per il rifacimento di strade, marciapiedi e aree verdi? Da parti della città qualche protesta si muove con la critica al Comune di annunciare la partenza in certe date che poi non vengono rispettate, ma l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri respinge al mittente l’accusa, esclude l’esistenza di rallentamenti di rilievo e afferma che le opere sono in pieno corso o attendono comunque di essere avviate, nel rispetto della road map. A riprova fornisce un articolato elenco di opere avviate o programmate.

"La manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade, urbane ed extraurbane, è necessaria non solo sul fronte della sicurezza stradale ma anche della prevenzione – afferma Castorri –. È per questa ragione che la Giunta ha destinato un milione di euro ai lavori da eseguire in diversi tratti stradali".

Ad oggi lo stato dell’arte vede, fra i vari interventi che non possono per ovvie ragioni essere elencati con completezza, le pavimentazioni speciali a bilancio per 131.394 euro in centro storico, al Ponte Vecchio e a Case Finali. Si affiancano lavori urgenti di sistemazione della fognatura posta in via Melona all’incrocio con via Cervese (affidamento a 48.751,53 euro). Altri lavori in partenza sono quelli di risagomatura e riprofilatura fossi stradali (affidamento 44.599,35 euro). I lavori verranno eseguiti dopo il taglio erba.

Quanto agli interventi di spurgo e videoispezione sulla rete comunale l’affidamento è avvenuto e ammonta a 48.178,72 euro. Le manutenzioni ordinarie delle strade (172.926,09 euro), riguardano invece la rotonda Saragat, viale Carducci e viale Finali. La manutenzione straordinaria delle strade extraurbane ammonta a 400mila euro in corso d’opera nelle vie San Carlo, strada comunale Montalti di San Carlo, via Borello, Castiglione, Gallo, Casalbono e Cervese. Quanto alla manutenzione straordinaria delle strade urbane per il 2025, interventi sulle vie Angeloni, Piave, Cervese, padre Vicinio da Sarsina, Cavallotti, Savio e Carducci. Gli interventi sui marciapiedi da rifare annunciati per maggio (in varie strade non sono partiti con i cittadini contrariati), informa l’assessore, sono avviati proseguiranno.

In corso sono anche i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche per 150mila euro nelle vie Finali, Carducci, Oberdan, Sirotti e piazza del Popolo e per il ripristino dei danni provocati dalle alberature per 150mila euro, nelle vie Certaldo, Mascagni, Simoncini, Fornaci, Rasi Spinelli, Anna Frank, Spazzoli, Capranica e CremonaIe Viareggio.

"Per il 2026 – spiega ancora l’assessore Castorri – dobbiamo preparare entro il 2025 i progetti di ripristino dei danni per le alberature pari a 200mila euro; dell’eliminazione delle barriere architettoniche per un importo di 250mila euro, del rifacimento pavimentazione in galleria Urtoller per un importo di 150mil euro".