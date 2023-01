Il ’Pupo di Zucchero’ e i fantasmi di famiglia

’Pupo di Zucchero’ della regista e autrice teatrale Emma Dante racconta la storia di un vecchio alle prese con i propri ricordi, intento a preparare un tradizionale pupo di zucchero per la ricorrenza dei morti, nella giornata del 2 novembre. La suggestione del dolcetto, simbolo di un’antica credenza meridionale, ha il potere di evocare i fantasmi della sua famiglia. Un turbinio vivace e inebriante di gesti, musiche e voci che si spegnerà al riapparire di tutti i personaggi nelle loro vere sembianze: quelle orrende della morte, cui Cesare Inzerillo ha dato corpo con le sue dieci sculture. La natura delle scene è interpretata perfettamente dai costumi, pur essendo molto semplici. Inizialmente i personaggi indossano abiti scuri, che riflettono la morte, mentre nelle scene centrali la vitalità dei ricordi influenza gli stati d’animo dei defunti, indossando abiti di paillettes, accompagnati da coriandoli e giochi di luce, per poi tornare a indossare le vesti iniziali. La linfa dello spettacolo è il movimento. L’atmosfera è caratterizzata dall’alternanza di momenti allegri ed ironici ad altri drammatici. Momenti di silenzio permettono ai presenti una libera interpretazione e un momento di riflessione personale sull’accaduto. Pochi oggetti di scena concedono agli spettatori di concentrarsi sulla coreografia: elemento ricorrente in ’Pupo di zucchero’ é il ballo e lo sfruttamento di tutto lo spazio disponibile della scena. Il coronamento del senso di drammaticità è dato dalla musica, che si inserisce nei momenti chiave e approfondisce la sensibilità dei personaggi. Il 2 novembre i ricordi si fanno più vividi e il rapporto vita-morte più sottile. La solitudine del protagonista viene esternata nei ricordi della famiglia, che fanno scaturire in lui il desiderio di ricongiungersi a loro e lasciarsi andare. Sono proprio quei ricordi a mantenerlo attaccato alla vita, andando a formare in lui un circolo vizioso di dolcezza e amarezza, tra il nostalgico persistere a vivere e il desiderio di ritornare tra le braccia delle persone amate. A fare da ponte tra i due mondi è proprio il pupo di zucchero che riunisce uomini e defunti a un unico tavolo, seduta intorno al quale si può intravedere l’intera società moderna: la famiglia del protagonista è quindi emblematica, è lo specchio di ogni nucleo familiare, costellato di emozioni e problemi. Prima o poi nella vita, avvenimenti come la morte e condizioni come la solitudine vanno irrimediabilmente fronteggiati: ’Pupo di Zucchero’ pone lo spettatore di fronte a una situazione che fa riflettere su di sé. Come possiamo trovare conforto in situazioni così disperate? Nonostante la solitudine e la vicinanza alla fine, è possibile trovare dolcezza nella vita, come fa il protagonista?

2^ AB e 3^ AB

Liceo Righi

Bagno di Romagna