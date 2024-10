Il pusher con il monopattino bloccato dopo l’inseguimento

In giro col monopattino per rifornire i cesenaticensi con il vizietto dello spinello. È accaduto l’altro giorno, quando una pattuglia della Polizia locale ha incrociato un ragazzo dominicano di 20 anni che si spostava appunto su un monopattino elettrico. Alla vista delle divise ha tentato la fuga, gli agenti si sono fiondati alle sue calcagna e lo hanno raggiunto subito, prima che potesse disfarsi della droga.

In tasca gli hanno trovato 80 grammi di hashish, un quantitativo che non giustifica l’uso personale, tant’è che il 20enne è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sempre a Cesenatico la Polizia locale ha denunciato un altro spacciatore, che è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine.

Si tratta di un siciliano di 35 anni con numerosi precedenti penali, che è stato pizzicato con alcuni grammi di cocaina e dovrà anch’egli rispondere del reato di detenzione di droga a fini di spaccio. Due giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovati con modiche quantità di droga che hanno dichiarato di possedere per esclusivo uso personale. In tema di sicurezza le pattuglie sotto il comando di Alessio Rizzo hanno effettuato parecchi controlli straordinari, con pattugliamenti fino anche alle 2 di notte. Nell’ultimo fine settimana sono state tre le persone denunciate penalmente per guida in stato di ebbrezza alcolica che hanno fatto registrare un tasso alcolemico superiore a 0,8. Gli agenti della Polizia locale hanno elevato numerosi verbali per le svolte vietate sulla Statale Adriatica, che in precedenza hanno causato molti incidenti. oggetto spesso di sinistri stradali.

g.m.