Il quartetto Clan Destino in concerto tra Mozart e Turina

La musica classica torna protagonista al teatro comunale di Cesenatico. Dopo aver ospitato un concerto dedicato a Giuseppe Verdi, la bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale Leonardesco, domenica alle 17 riaprirà il sipario. Sul palco si esibirà il quartetto Clan Destino, che porterà in scena il terzo appuntamento della rassegna Cesenatico Classica per il primo appuntamento del 2023 del cartellone. Andrea Pecolo al violino, Massimiliano Tisserant al violoncello e Thomas Cavuoto (nella foto) alla viola, sono i tre musicisti che collaborano in diverse formazioni, i quali si presenteranno in quartetto con pianoforte assieme al pianista Andrea Rebaudengo.

Il repertorio spazierà dal periodo classico fino alla musica contemporanea. Nella stagione di Cesenatico Classica verrà proposto un programma che va da Mozart a Turina, quest’ultimo compositore spagnolo del XX secolo. È possibile prenotare i posti al 335 1748737, il biglietto d’ingresso costa 5 euro in platea e palchi (omaggio per gli under 16). Il giorno dello spettacolo la biglietteria del teatro aprirà alle ore 16.

Il prossimo appuntamento di Cesenatico Classica è in calendario la domenica successiva, il 15 gennaio, sempre alle 17, quando sul palco si esibirà il Quartetto Ottocento formato dai musicisti Donato D’Antonio alla chitarra, Roberto Noferini al violino, Thomas Cavuoto alla viole ed Anselmo Pelliccioni al violoncello, per quello che si annuncia come un grande omaggio alle musiche di Nicolò Paganini.

Giacomo Mascellani