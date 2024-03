Il quartetto di Scala stasera al Jam Session

Il quartetto di Alessandro Scala è protagonista dell’appuntamento di questa sera della rassegna Jazz Club 2024 che si tiene al Jam Session di Cesenatico, dove a partire dalle 21.15 si potrà vedere dal vivo una formazione molto quotata, in cui il grande sassofonista Scala è affiancato da Nico Menci al piano, Paolo Ghetti al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria. Alessandro Scala è un musicista e compositore di grande talento, il quale è un punto di riferimento nel panorama jazz, caratterizzato da una grande versatilità, che gli consente di spaziare dall’hard bop al soul jazz e dai ritmi sudamericani al funk. Ha all’attivo diverse incisioni, tra cui l’album "Bossa Mossa", caratterizzato da brani originali con melodie latine, e il disco "Viaggio stellare" con Nico Menci, Paolo Ghetti, Stefano Paolini e le guest Fabrizio Bosso e Roberto Rossi, introdotto dalle note di copertina di Paolo Fresu. Scala ha suonato con tutti i grandi della musica jazz ed è stato protagonista di moltissimi concerti nei più importanti jazz club e festival. Nico Menci è un pianista anch’egli compositore, che ha collaborato con musicisti jazz di livello internazionale e si è esibito in molti live di successo e rassegne jazz in Italia e all’estero. Paolo Ghetti è un contrabbassista diventato anch’egli molto richiesto, perchè il suo stile si è formato nel solco della tradizione dei grandi maestri di questo strumento, sperimentando col passare del tempo nuovi percorsi espressivi con gusto e sensibilità. Ha suonato con tanti big italiani e stranieri, incidendo dischi ed esibendosi in parecchie piazze. Stefano Paolini è invece un batterista capace a soli tredici anni di essere già impegnato con la Meldola Jazz Band in concerti sul repertorio swing di Glenn Miller. Ha collaborato e inciso con grandi artisti e nella sua ampia discografia l’ultimo lavoro è "Don’t stop the blues" pubblicato lo scorso anno.

Giacomo Mascellani